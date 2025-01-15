偷偷摸摸　激戰在被窩

再過兩三日就係「大寒」，天氣咁凍，朝早起身實在勁唔想離開溫暖嘅被窩！AV業界資深人士神仙乙就話，啲人選擇留喺被窩，未必係怕凍，好可能係興奮得滯！唔明？睇吓日本AV界推出嘅被窩中偷歡系列，就會恍然大悟！

情難自禁

喺YONAKA出品嘅《被窩之中密着NTR》入面，倉本堇係一位醫院女護士，平時照顧嘅男院友多不勝數，但喺最近入院休養嘅德成，唔止事業有成，仲要係風度翩翩，搞到佢心如鹿撞。只可惜德成已經結咗婚，眼見呢個筍盤唔屬於自己，倉本堇把心一橫，決定玩色誘，喺夜深時分扮巡房，偷偷潛入德成嘅被窩，為對方吹奏一曲！由於住咗醫院一段日子，德成啲慾火積埋唔少，加上倉本堇嘅口技出色，實在忍無可忍，於是反客為主，齊齊變成被窩中兩條纏綿不斷嘅肉蟲。

送羊入虎口

由Moodyz炮製嘅《她每天都挑逗我》，講述明仔同青梅竹馬嘅美子準備結婚，並決定喺事前先行同居，睇吓大家生活得夾唔夾。喺美子角度，自己一向同妹妹石川澪住埋一齊，咁樣做就可以睇埋男友同妹妹係咪可以相處得嚟，殊不知呢一着等同送咩入虎口！原來澪妹好冧明仔，只要家姐一行開，就會向明仔放電！入夜之後，澪妹見明仔同美子分房瞓，更乘機潛入明仔被窩，向對方嘅敏感部位又摸又啜……當明仔睜開雙眼，見到生得又白又滑嘅澪妹咁熱情，實在唔知點樣拒絕。自此之後，澪妹每日都勾引哎吔姐夫鬼混，有時仲會化身唔同造型添！

本性難移

由SOD推出嘅《一直在被窩中出》入面，女主角本庄鈴自從步入成年階段就變得勁好色，不斷勾引男人同自己上床，每次都要打真軍兼中出先會滿足！原來喺讀書時期，鈴妹已經唔多規矩，有次成班同學去咗集訓營，佢就趁大家瞓晒覺嘅時候，潛入好朋友嘅男友被窩，勾引對方。出咗嚟社會打工，又會巧妙地安排自己同男上司一齊出差，兼住埋同一間酒店房過夜，再以潛入被窩呢一招，令對方變成自己嘅洩慾對象。換句話講，只要鈴妹有機會鑽入男人嘅被窩，就算係正人君子都會把持唔住！

簡評

本仙做人一向光明磊落，但對於偷偷摸摸咁進行床戰一啲都唔抗拒，所以好鍾意被窩中偷歡系列呢類AV主題，而3部作品中，特別鍾意《被窩之中密着NTR》，原因係女主角倉本堇個樣生得俏麗可人，扮演白衣天使入型入格，加埋影片以深夜嘅醫院環境作背景，令阿妹要靜靜地勾引男人嘅橋段更有說服力同真實感，刺激程度亦大大提升。