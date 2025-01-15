Gabi Ashton　裸模界超新星

每逢年頭年尾，媒體好鍾意搞吓大事回顧，咁喺過去一年，裸模界又有邊位美女值得一提？若要數矚目新星嘅話，來自美國嘅鄰家女孩Gabi Ashton絕對有資格入圍！

氣質純情

每年美國都有唔少裸模出道，同行之間爭妍鬥麗在所難免，點先可以脫穎而出？勝負分野好大程度上在於「氣質」呢兩個字，來自美國加州河濱市嘅Gabi Ashton，就係憑住鄰家女孩形象而上位，而呢一點又同佢嘅出生地有密不可分嘅關係。

鍾意食橙嘅朋友，相信會對河濱市呢個名字有啲印象，事關該處自18世紀70年代開始已經憑住盛產柑橘而聞名，而Gabi Ashton嘅屋企人都係從事柑橘種植工作。由於阿妹自細喺農村長大，純情氣質完全係發自內心，到咗高中畢業後，因一直嚮往城市生活，好想離開家鄉闖一闖，於是搬到洛杉磯發展。

一鳴驚人

據Gabi Ashton憶述，起初好想成為一位旅遊達人，於是努力打工賺取旅費，儲夠錢就周圍去，再將所見所聞寫成遊記，但一般工作搵到嘅錢有限，所以成日要面對銀根短缺嘅問題。後來阿妹見到模特兒事務所刊登廣告招聘裸模，為咗可以繼續追夢，決定一試，結果憑住亮麗外形，順利獲聘，隨即喺2024年9月初為著名男士雜誌拍攝處女裸體寫真。

形象清純，加埋一副火辣靚偈，Gabi Ashton嘅處女作備受注目，之後不斷有拍攝機會，人氣亦隨之上升。

眼見自己嘅寫真咁受歡迎，Gabi Ashton效法其他裸模開設網絡社交帳號，又透過官方網頁同OnlyFans帳號賣寫真，全力吸金，但佢話暫時冇打算進軍性感網紅界，只希望能夠先喺裸模界站穩陣腳。

Profile

出生地：美國加州

身高：167cm

三圍：34DD-26-38

雖然Gabi Ashton喺裸模界出道未夠半年，但人氣持續上升，備受業界睇好之餘，亦得到大量網民關注同支持，瀏覽其社交網，你就會明白佢嘅魅力有幾勁！