與溫碧霞玩姊弟戀　禾浩辰搞到小鹿亂撞

藝人溫碧霞與台灣演員禾浩辰晚上（15日）現身尖沙咀英皇戲院，為主演英皇電影《謊島美人魚》宣傳，2人更即場揮筆畫蛇及寫揮春跟大家拜早年。禾浩辰表示對上一次來港已是10年前為電影《等一個人咖啡》宣傳，今次來港令他有熟悉卻又陌生的感覺，表示《謊》片很適合情侶或一家人觀賞，主題啟發人心，很期待正式上映。

溫碧霞表示在台灣拍戲很開心，分別到過高雄及墾丁等地拍攝，亦透露在高雄拍攝時獲禾浩辰的媽媽招待。她表示電影講述姊弟戀，對她是一個新嘗試，她説：「好多人會因為年紀漸大而失去自信，其實唔同年紀都有唔同嘅魅力同智慧。」禾浩辰亦表示不介意姊弟戀，自爆曾有比他年長10年的對象，並笑言今次拍得很投入：「面對溫碧霞是頭昏腦脹、小鹿亂撞！」溫碧霞即大讚台灣男生夠溫柔，很會説話而且嘴巴夠甜，又爆對方戲中有露股戲，笑指對方屁股又白又圓像賞月，禾浩辰則笑指因屁股曬不到太陽所以很白，問他是否最性感的一次演出？他笑謂：「有機會！（要先操弗？）不用，身材本身蠻好，每天會到健身房。」

他表示今次留港5天，除了昨天溫碧霞帶他吃韓國烤肉外，也到過旺角、尖沙咀及M+遊覽及品嘗港式美食，大讚煲仔飯美味。另他在活動上被問到曾跟他傳緋聞的台灣女藝人吳映潔（鬼鬼）宣布生B一事，他表示有看報道，但二人已很久沒聯絡，故沒有恭喜對方。