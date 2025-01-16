【是日通勝】

農曆十二月十七

甲辰年 丁丑月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、出行、動土

忌：會友、栽種、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、35、39

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

金牛座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙子座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

巨蟹座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

獅子座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

處女座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

天秤座：衣着大膽一點，有助提升魅力，催旺桃花。

天蠍座：心情低落卻無人了解，感覺如啞子吃黃連。

人馬座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

山羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

水瓶座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

雙魚座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 財運升

（跌）兔 易犯錯

鼠：伴侶易呷醋，跟身邊異性要保持距離。

牛：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

虎：自信心特別強，有接受新挑戰的勇氣。

兔：是日沖煞，有錯要認，卸責會有麻煩。

龍：運勢差，精神欠佳，人際關係出問題。

蛇：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

馬：人緣一般，與人交往有不自在的感覺。

羊：跟同事取得良好默契，工作效率急升。

猴：桃花運較弱，有可能錯過一段好緣分。

雞：尊重同事，按部就班，有利事業發展。

狗：勿隨便借錢給朋友，提防一去無回頭。

豬：得到上司關照，事業發展將漸入佳境。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

犯太歲宜早化解保平安

2025乙巳蛇年將至，不少人開始關心來年運勢。在中國傳統文化中，犯太歲的年份往往充滿挑戰。2025年值年太歲為「乙巳太歲吳遂大將軍」，肖蛇、肖豬、肖猴、肖虎的朋友要特別注意。

值太歲的屬蛇朋友，情緒容易波動，壓力山大，小人是非也可能增多，建議保持心平氣和，避免重大決策及過度勞累，同時注重健康，定期檢查。屬豬的朋友則沖太歲，預示變動較多，無論事業還是感情都可能面臨轉變，甚至突發事件，因此要提高警惕，做好應變準備，以不變應萬變。屬猴的朋友刑破太歲，人際關係易受損，需提防小人，避免捲入是非，行事低調謙遜為佳。屬虎的朋友刑害太歲，需注意財務投資和感情溝通，謹慎理財，避免衝動投資，同時要注意交通安全，遇事冷靜分析。

犯太歲如何化解？最有效的方法是在立春後正月三十之前，到廟宇誠心拜太歲，祈求平安。若錯過正月，可在農曆二月吉日補拜。攝太歲的祭品應準備寓意吉祥的水果和糖果，以表示對太歲星君的敬意和祈求。祭品的擺放方式，要4個「品」字形疊高，代表步步高陞，亦表示對儀式的重視和對太歲星君的尊敬。焚燒金紙也是重要部分，象徵向太歲星君獻上財富和祝福。衣着方面，應整齊潔淨，女士不宜穿得暴露。通過誠心祭拜太歲與積極應對生活挑戰，犯太歲的生肖就能轉危為安，迎接更好的運勢！