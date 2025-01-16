容祖兒做呢樣嘢嗌緊張　蔡卓妍語出驚人：Pat Pat好緊！

由樂壇天后容祖兒、蔡卓妍和鍾欣潼主持的《因為是朋友呀2》第五及六集繼續新加坡之旅，她們在陸上玩到上郵輪，玩到出海。今次還請來高海寧（高Ling）擔任嘉賓，四人首先參觀郵輪上各種活動，之後再齊齊試玩「甲板跳傘」，祖兒率先上陣，阿嬌扮特約記者上前採訪感受，祖兒大喊緊張：「緊張緊張，成個人都好繃緊，有啲難平衡，大家小心啲，盡量將自己感覺放輕鬆。」輪到阿Sa時，可能吸取祖兒的教訓，成功飛起一點，阿Sa說:「我知道嗰個秘訣，你要由腹部開始以下，全部都會捉緊，我依家個pat pat好緊呀！」最後輪到高Ling，只見她不停盤旋，雖然十分搞笑，但大叫很爽，高Ling說：「成日諗住：『我要飛高啲、我要飛高啲！』但係又唔知點發力，但係好爽呀！」網民笑指以為睇AV。

此行高Ling帶同媽媽一起上船，高媽媽加入跟她們一起用晚餐，席間高Ling提到自己跟媽媽的相處時，阿Sa十分感觸：「入行開始媽咪一直幫我理財，但係呢幾年真係開始覺得媽咪老啦……」隨後更哽咽起來：「媽咪開始約我去銀行或者見律師……『你下個禮拜一得唔得閒呀？我哋一齊去銀行…… 去搵一搵律師。』然後媽咪就話：『你知唔知，媽咪真係老啦！我唔係唔想幫你，只係我怕我冇呢個能力。』佢係希望我學習，我都要自己知道點樣生活……」

阿Sa又謂媽媽性格跟她超級相似，有病甚至要去醫院做小手術，都不會跟阿Sa透露：「但我係你個女嚟㗎嘛，我都希望你會話我知，但佢就係驚我擔心，但最後都係會畀我發現，我發現咗我又會好內疚。」祖兒聽後亦深同感受說：「我同媽咪都係咁，有時我會問佢：『你要唔要同我一齊去旅行？』以前佢係唔會考慮，會同我一齊飛，但依家嘅佢比較鍾意留喺屋企。所以我希望有更多時間喺屋企陪佢。」