張雨綺飾「東方不敗」不輸林青霞　銳利眼神勾魂攝魄

導演王晶近日翻拍由林青霞主演嘅經典電影《笑傲江湖》上演在即，其中飾演「東方不敗」嘅張雨綺，其犀利眼神及冷艷氣質，更係引嚟唔少網友大讚：「不輸林青霞！」

日前官方釋出嘅形象照中，只見披著一頭烏黑長髮，戴著精緻頭冠，身穿經典紅衣嘅張雨綺，氣勢十足；此外，預告片中，同樣以紅衣登場，眼神犀利手持《葵花寶典》，接著畫面一轉，只見張雨綺孤身企喺瀑布旁，更係襯托出佢清冷高傲嘅氣質；最後換到下一個場景，張雨綺更以低沉嗓音講出經典台詞「日出東方，為我不敗」，接著同對手展開對決，整體霸氣外露，認真帥氣。隨着畫面曝光，唔少網友都給予正面評價：「無論是造型還是眼神都好有感覺。」、「期待東方不敗。」、「張雨綺的東方不敗與林青霞倒是有幾分相似。」；但也有人認為：「林青霞的東方不敗真的無法超越。」、「沒有一個演員能比林青霞更美！」

事實上，除咗林青霞版本「東方不敗」深植人心外，女星陳喬恩所詮釋嘅「東方不敗」則顛覆了原著嘅性別設定，從男人變成實實在在嘅女兒身，所以在當時引起不小的討論。雖然有唔少影迷失望表示人物設定失敗，但陳喬恩喺劇中嫵媚絕美嘅形象，仍然收穫唔少好評。如今張雨綺出演該角色，其表現更係備受外界關注。