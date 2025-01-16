鹿晗全面停工星途凍過水　網民力勸關曉彤分手

內地男星鹿晗因在直播舉中指，其多個社交帳號目前遭禁止關注。昨日再有消息指他已全面停工，並宣布退出長期演出的真人騷，有網民甚至叫其女友關曉彤「回頭是岸」分手，令鹿晗四面楚歌！

鹿晗去年底開直播期間與網民展開罵戰，講到激動處，他更高舉中指，態度相當囂張。事件相隔逾月仍然留有餘波，日前鹿晗各社交媒體帳號於無預警下被設置為禁止關注，教外界震驚不已，事後其工作室發聲明，暗指原因是在直播中作出不良示範，及後盛傳鹿晗將會被限流至少半年，令星途充滿不確定因素。而自鹿晗「出事」後，有不少網民留言讓其女友關曉彤早日提出分手。

鹿晗粉絲後援會昨日發出貼文，直指鹿晗將不參與合唱曲目宣傳及發行，而已經拍攝的雜誌封面將延遲發布，且不作公開預售，又指因鹿晗需要時間沉澱，已決定不參與本次真人騷《哈哈哈哈哈》的錄製，意味着他目前正全面停工。其實鹿晗自帳號被禁止關注後，就沒有再發任何貼文，反而由身邊一位粉絲充當「代言人」，闢謠稱目前限流需要低調，故鹿晗也選擇低調，故大家不要多作無謂猜測，更呼籲粉絲要保持冷靜，不要給任何謠言增加熱度。