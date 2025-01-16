東方日報C1：《破．地獄》零獎惹公憤　衛詩雅輸影后失望

憑電影《破．地獄》橫掃4個影后殊榮的衛詩雅（Michelle）昨日出席活動，對於近日備受爭議的香港電影評論學會大獎賽果，她與《破》片團隊均未能得獎，網民紛紛炮轟「小圈子」，連創會會員文雋亦發聲抱不平，Michelle坦言對賽果失望，但明白不同評審有不同準則。

《第31屆香港電影評論學會大獎》日前公布得獎名單，當中英皇電影《破．地獄》未能奪得任何獎項，只打入10部推薦電影之一，令不少網民跌眼鏡。電影評論學會創會會員、資深電影人文雋，亦就此事在其主理的網上節目抱不平，極戥《破》片不值，覺得如此冷待一齣甚受香港觀眾喜愛兼票房大收1.5億元的電影，等於與香港觀眾為敵！而Michelle只打入影后5強而未能脫穎而出，亦令他大感意外，最終由談善言憑《虎毒不》封后更屬爆冷！

讚影后談善言努力

憑《破》片連掃《華鼎獎》、《亞太影展》、《澳門國際電影節》及《新時代金揚花獎》影后獎項的Michelle，昨日神采飛揚亮相賀年活動，問到失落香港電影評論學會影后一事，她直言失望，但明白不同評審有不同喜好：「唔會每次都贏，都戥得獎者開心。（覺得輸畀談善言不值？）絕對唔覺得，大家都好努力。」

對於不少網民批評香港電影評論學會搞「小圈子」，連創會會員文雋亦質疑賽果，Michelle說：「我唔知道，唔清楚佢哋嘅選舉機制，所以唔可以咁講，但都戥《破．地獄》團隊失望，因為一個獎都冇。」談到同片拍檔許冠文與朱栢康憑該片分別入圍《亞洲電影大獎》的「最佳男主角」和「最佳男配角」，Michelle則冇份，她同樣表示失望，但很高興有香港人入圍，覺得為港爭光！

周圍飛攰到抽筋

Michelle下月便跟醫生未婚夫周祉安舉行婚禮，正式成為「周太」，她在台上透露雙方家長前日才首次見面，一起試菜，而她近來忙於為工作四圍飛，未婚夫亦擔心其身體狀況：「瞓覺攰到深層肌肉抽筋痛醒。」談到早前的過大禮儀式，她直言開心好玩：「啲嘢多到一架車都裝唔晒。（好多名貴金飾？）有3對龍鳳鈪、金鏈同流星錘，老闆好大手筆，有送禮物同現金。」對於同門的鍾欣潼當年結婚獲老闆楊受成送樓，她笑言冇份。她又透露大年初二或會飛往荷蘭鹿特丹參與影展，至於《破》片加長版，她表示或要等到4月才上映：「因為好多賀歲片，後期製作要排隊。」

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