【納福迎春市集】春日和風花海市集　雲集多家本地特色品牌賀新禧

【營業資訊】乙巳蛇年將至，新鴻基旗下卓爾廣場特意聯乘多個本土特色小店及品牌舉辦【納福迎春市集】，打造以春日和風花海為主題的日式市集，與各位一同享滿滿幸福，迎接嶄新一年。由 2025 年1 月 10 日至 1 月 28 日期間，市集將售賣各式各樣的應節賀年食品、精緻禮盒、美酒、蘭花盆景及其他精選生活用品等，大家盡情選購心水禮品辦年貨，必定滿載而歸，齊齊行大運！除了與親朋好友逛市集掃貨，適逢今年元宵佳節與西方情人節僅相隔一天，卓爾廣場特意打造 8 呎高「花見之森」巨型花藝裝置，選用充滿春日氛圍的柔和粉系色彩為主調，讓各位恍如置身於都市的花海之中，輕鬆一拍即成氛圍感滿分打卡美照！巨型花卉中間更設有原木長椅，把握機會與摯愛結伴倚坐，享受屬於您倆的專屬時間。此外，卓爾廣場更為 The Point 會員預備了一系列獨家換領的賀年活動及精美禮品，與各位歡度喜慶佳節，包括「新春祈福繩結掛飾工作坊」、「賀年馬賽克杯墊工作坊」、「春日幸運手繩工作坊」，換領限量版「喜蛇迎春」利是封及多款精選賀年禮品；憑場內指定消費即可換領，萬勿錯過！

8呎高唯美打卡位：「花見之森」巨型花藝裝置

想體驗如同置身於日本櫻花盛放的浪漫季節，被花海環繞的春日景緻嗎？適逢今年元宵節及情人節相近，卓爾廣場特意設置近 8 呎高的「花見之森」巨型花藝裝置，以春日粉紅色系為主調，象徵著新一年花開富貴、生機盎然，以及天下有情人成眷屬的美好祝福。花海中央亦設置了原木長椅，誠邀您與愛侶一同倚坐，沉浸於如夢似幻的唯美花海之中，全方位享受打卡的樂趣，開啟嶄新一年，幸福滿滿。