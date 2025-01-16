袁詠儀深圳拍劇獲許濤探班　點名同陳自瑤羅子溢合作

影后袁詠儀（靚靚）現時正為無綫新劇《模仿人生》開工，日前她與劇中拍檔羅子溢、陳自瑤、陳楨怡等於深圳進行拍攝，更獲無綫行政主席許濤親自前往探班，備受重視，當靚靚跟許濤說：「你要多啲支持我哋呢套劇喎！」許濤即謂：「所以我咪嚟囉！」自《富貴門》後久未回巢拍劇的靚靚坦言今次接拍全因為一個人，她接受無綫娛樂新聞台訪問時說：「鍾澍佳（劇集總監製）囉！我幾鍾意佢近呢一段時間嘅作品，我都睇過一啲，佢亦都好好，佢之前曾經搵我拍另一啲，但我話我想拍另一啲時，佢真係有啲幾得意嘅畀我考慮。」她又指自己很喜歡《婚後事》，覺得很貼地，說到此劇有兩位劇中主角陳自瑤及羅子溢助陣時，靚靚笑言：「係呀！我哋做咗好大爭取㗎！（一定要佢哋喺度！）係呀！喺合約有寫㗎！呢啲要求冇乜人做，通常係講開工時間，幾多錢，我就係要呢啲演員。 」

靚靚又指今次拍劇，老公張智霖都大表支持：「佢覺得人一定要做嘢，唔做嘢好快死，唔可以咁早退休，要揀自己鍾意做嘅嘢，喺屋企你眼望我眼，好快會鍊死對方。（佢會嚟探望？）我老公好少，大家都係拍戲嘅，有咩好睇！」

而陳自瑤坦言很開心跟靚靚合作，好期待大家的對手戲，至於羅子溢指大家合作是一個緣份：「好大新鮮感，而且佢係一個好有分量嘅演員，所以會戰戰兢兢咁，好興奮！好似第一次追女仔嘅感覺。」