BAFTA︱《教宗選戰》12提名領先　壓《毒王女人夢》

被喻為「英國奧斯卡」的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）公布提名名單，《教宗選戰》（Conclave）獲12個提名領先，《毒王女人夢》（Emilia Pérez）與《粗獷派建築師》（The Brutalist）則分別獲11個與9個提名排在其後，齊爭最佳電影。

《BAFTA提名名單》

【最佳電影】

《阿諾拉》

《粗獷派建築師》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《毒王女人夢》

【最佳英國電影】

《Bird》

《Blitz》

《教宗選戰》

《帝國驕雄II》

《Hard Truths》

《Kneecap》

《Lee》

《Love Lies Bleeding》

《The Outrun》

《Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl》

【最佳男主角】

艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

添麥菲查洛美《搖滾詩人：未知的傳奇》

Colman Domingo《Sing Sing》

曉格蘭特《Heretic》

賴夫費恩斯《教宗選戰》

施巴斯坦史丹《飛黃騰達》

【最佳女主角】

Cynthia Erivo《魔法壞女巫》

Karla Sofía Gascón《毒王女人夢》

Marianne Jean-Baptiste《Hard Truths》

Mikey Madison《阿諾拉》

狄美摩亞《完美物質》

茜爾莎羅倫《The Outrun》

【最佳男配角】

Yura Borisov《Anora》

Kieran Culkin《A Real Pain》

Clarence Maclin《Sing Sing》

愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》

佳皮雅斯《粗獷派建築師》

Jeremy Strong《飛黃騰達》

【最佳女配角】

珍美李寇蒂絲《The Last Showgirl》

Selena Gomez《毒王女人夢》

Ariana Grande《魔法壞女巫》

Felicity Jones《粗獷派建築師》

Isabella Rossellini《教宗選戰》

素兒莎丹娜《Emilia Pérez》

【最佳英國編劇、導演或監製首作】

《Hoard》

《Kneecap》

《地下殺神》

《Santosh》

《Sister Midnight》

【最佳兒童或家庭電影】

《貓貓的奇幻漂流》

《Kensuke's Kingdom》

《Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl》

《荒野機械人》

【最佳非英語電影】

《All We Imagine as Light》

《毒王女人夢》

《I'm Still Here (Ainda Estou Aqui)》

《Kneecap》

《The Seed of the Sacred Fig》

【最佳動畫電影】

《貓貓的奇幻漂流》

《玩轉腦朋友2》

《Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl》

《荒野機械人》

【最佳導演】

Sean Baker《阿諾拉》

Brady Corbet《粗獷派建築師》

Edward Berger《教宗選戰》

Denis Villeneuve《沙丘瀚戰：第二部》

Jacques Audiard《毒王女人夢》

Coralie Fargeat《完美物質》

【最佳原創劇本】

《阿諾拉》

《粗獷派建築師》

《Kneecap》

《A Real Pain》

《完美物質》

【最佳改編劇本】

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《Nickel Boys》

《Sing Sing》

【最佳選角】

《阿諾拉》

《飛黃騰達》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《Kneecap》

【最佳攝影】

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二部》

《毒王女人夢》

《Nosferatu》

【最佳服裝設計】

《Blitz》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《Nosferatu》

《魔法壞女巫》

【最佳剪接】

《阿諾拉》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二部》

《毒王女人夢》

《Kneecap》

【最佳化妝與髮型】

《沙丘瀚戰：第二部》

《毒王女人夢》

《Nosferatu》

《完美物質》

《魔法壞女巫》

【最佳原創配樂】

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《毒王女人夢》

《Nosferatu》

《荒野機械人》

【最佳美術】

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二部》

《Nosferatu》

《魔法壞女巫》

【最佳視覺特效】

《原始巨星》

《沙丘瀚戰：第二部》

《帝國驕雄II》

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

《魔法壞女巫》

【最佳音效】

《Blitz》

《沙丘瀚戰：第二部》

《帝國驕雄II》

《完美物質》

《魔法壞女巫》

【最佳紀錄片】

《Black Box Diaries》

《Daughters》

《No Other Land》

《Super/Man: The Christopher Reeve Story》

《Will & Harper》