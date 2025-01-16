停車場空空如也！宋仲基新片仆直淚灑戲院

韓國男星宋仲基去年1月與英國前女星Katy Louise Saunders再婚，Katy先後誕下一仔一女，而宋仲基則努力拍戲搵奶粉錢，他主演的新片《波哥大》於上月31日在韓國上映，可惜票房成績慘淡，上映至今入場人數只有40萬，而《波》片要達到300萬觀眾才能達到收支平衡，估計難以回本。

宋仲基與拍檔李熙俊於本月12日在首爾聖水洞的戲院出席《波》片的座談會，曾與宋仲基合拍韓劇《財閥家的小兒子》的男星李聖旻則以嘉賓身份出席，李聖旻坦言見到戲院的停車場空空如也，感到非常心痛：「戲院好像沒有人，雖然應該有很多原因，但當戲院沒有人，演員們都會感到很辛苦，電影在這種時間開畫真的會很想死，但這也是演員要承受的事，希望大家能多給予我們能量和幫助。」

而宋仲基就指座談會是《波》片的最後宣傳活動，坦言因為知道韓國電影比以前困難，所以很努力宣傳，希望讓大家知道有《波》片這部電影，而他亦似乎對電影仆直深有感觸：「即使這樣，我也想多謝來看這部電影的所有觀眾，我們作為演員，是要拍好的作品為正在辛苦地生活的觀眾送上安慰和笑聲，現在觀眾們帶給我們力量，我也會努力進步，讓自己再成為大家的力量。」他之後一度哽咽，最後眼濕濕地說：「真的好多謝大家。」