蛇年開運攻略｜即Check開運三式+化太歲金飾 財運、人緣、事業UP

【特約報道】靈蛇出動，喜賀新春！新一年想萬事勝意、財福雙收、家宅平安、桃花盛放，當然要提早做好準備！六福珠寶精心打造多款寓意招財吉祥的黃金工藝品與生肖助旺金飾，讓你輕鬆催旺財運與福氣、化解太歲、福氣隨身、財運滾滾，真正做到「六福齊來」，蛇年好運勢在必得！

開運第一式：添財招福迎好運

新一年要財運滾滾，迎接好運與福氣，當然要從家居擺設和日常佈局入手！六福珠寶全新推出多款黃金工藝品，以精湛工藝和豐富寓意，讓你在新一年輕鬆招財納福、鴻運當頭。每款精品均搭配精美包裝，無論是自用還是送禮，都能傳遞美好的新春祝願，讓祥瑞蛇年「接福聚寶」，財福盈門！

1. 威武醒獅送財又送福 |「接福醒獅」黃金工藝品

辭舊迎新，怎能少得醒獅助陣？「接福醒獅」以國潮風格為靈感，搭配黃金「福」字春聯、火紅鞭炮和銅錢圖案，象徵萬象更新、招福納財。「接福醒獅」更設有太陽能裝置，在陽光照射下，獅頭可上下擺動，生動有趣。精美的紅色包裝更添喜慶，無論是作為家居或辦公室擺設，還是新春禮贈親友，這款工藝品都能彰顯高雅品味，寓意新的一年大吉大利、財福滿溢。

2. 財神爺親自照亮你的財路 |「聚寶財神」黃金工藝品

新年當然要接財神！這款「聚寶財神」黃金工藝品以可愛的財神形象為主角，財神坐於大元寶上，手捧滿溢的聚寶盆，盆內滿是元寶、銅錢與珠寶，象徵財源廣進、富貴盈門。特別的是，元寶內設有感應燈，置於檯面輕觸即可點亮，彷彿財神爺親自送來滿滿的好運與財氣。無論是置於家中財位，還是辦公桌上，這件擺件都能助你在新一年裡財運亨通、事事如意。

3. 財神爺掛住你 |「抱福財神」黃金工藝品

想財神爺時時刻刻都掛住你，咁就先要掛住財神爺！「抱福財神」以輕巧別緻的設計，將喜慶的財神形象化為精緻掛飾。財神雙手緊抱胸前的「福」字，笑容滿面，寓意福氣隨身、財運亨通。而懷中福字採用光砂效果雕刻，細膩的工藝凸顯高雅質感。小巧的設計適合掛於家中或車上，亦可作為新春禮物贈予親友，象徵新一年富貴常伴、好運連連，讓每一天都如抱福財神般充滿喜氣！

開運第二式：靈蛇助陣催旺家宅運

蛇舞新春，福運蜿蜒，靈蛇出動盤住新一年的財富和好運，催旺家宅與財運，帶來福氣與平安。蛇年家居佈局怎能少得一款黃金工藝品？在家中擺放一款今年生肖蛇的黃金擺件，不僅能增添新年氣氛，更有招財納福之意，寓意新一年事事順遂、富貴滿盈！六福珠寶特別推出多款設計精美的蛇年黃金工藝品，從可愛Q版到傳統中式風格，讓你的家居更添祥瑞氣息，財福雙收！

1.蛇財神旺財送富貴｜「旺財金蛇」「富貴靈蛇」黃金擺件

頭戴財神帽的 「旺財金蛇」 盤踞於「百寶箱」之上，口中銜著象徵財富的銅錢，箱內滿溢元寶，寓意財運亨通、萬事興旺；而 「富貴靈蛇」 則以頭頂金桔、胸掛如意的設計呈現，穿過印有「富貴」字樣的銅錢，底座鋪滿元寶金錢，象徵吉祥如意、富貴滿盈。設計師巧妙融合傳統元素與現代趣味，讓靈蛇笑口常開、萌趣十足，為家居增添歡樂與欣欣向榮的氛圍。

2. 招財納福盤蛇佈局｜「蛇盤福氣」黃金擺件

「蛇盤福氣」以金蛇為主題，蛇身遍佈銅錢，盤繞於梅花間，昂首吐出信子，雙眼炯炯有神，彷彿在捕捉四周的福氣。配以圓盤上的「納福」吉語，整體設計充滿招財納福、福瑞連連的寓意，是新一年為家宅增添福運的絕佳之選。

3. 幸福甜蜜萌趣蛇寶｜「幸福蛇寶」音樂水晶球黃金擺件

俏皮可愛的幸福蛇寶吐著舌頭，身前擺滿元寶與糖果，象徵家庭甜蜜富足。結合水晶球設計，將金蛇的童真趣味定格其中，並伴隨悅耳動聽的音樂旋律，祝願新一年幸福圍繞、甜蜜長伴。無論是作為家居擺設，還是送給親友，這款黃金工藝品都充滿心意和祝福，是新春送禮的理想之選。

4. 黃金麻將贏到開巷｜「鴻運麻將」黃金擺件

設計靈感源自國粹麻將，「鴻運麻將」以榮獲國家專利的「實體電鑄技術」精心鑄造，以黃金雕刻出高度還原的麻將圖案，與日常麻將同樣充滿觸感。無論是放置於家中，還是作為高端禮品贈與親友或商業合作夥伴，都盡顯奢華氣派，更寓意新一年財運滾滾、贏到開巷。

開運第三式：個人隨身開運金飾｜化太歲、助旺運勢，蛇年福氣隨身

新一年想要事事順遂、運勢更上一層樓，隨身佩戴寓意美好的開運飾物是必不可少的一環。特別是今年犯太歲的生肖，更需要精心挑選合適的隨身飾物來化解太歲、助旺運勢。今年犯太歲的生肖包括蛇、猴、豬、虎，可以佩戴與自己「三合」的生肖飾物，助旺運程，化解不利。以下多款精美的隨身開運金飾，為你蛇年添福添運，福氣隨行！

1. 精緻生肖化太歲利器｜十二生肖黃金串飾

精美又趣味十足的十二生肖黃金串飾，以微硬金工藝精心打造，每個生肖頭像細膩生動，更可以轉動，背面飾有不同的花卉圖案，象徵對新一年的美好祝願。亮面與砂面工藝的對比，搭配琺瑯色彩，令造型更立體精緻。這款黃金串飾不僅是一件時尚單品，選擇合適的三合生肖佩戴，更可助旺新一年的運勢。串飾搭配6款專屬手繩，紅色手繩更添賀年喜氣，讓造型更具亮點，助你在新的一年福氣隨身、花開富貴，開啟一段充滿生機與美好的蛇年旅程。

以下內容僅供參考 鳴謝東方哲學家李星瑭

蛇年犯太歲四大生肖及化解方法

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2. 滿載祝福俏皮組合｜「福果萌蛇」黃金串飾

當靈動的小金蛇遇上討喜的水果，便組成了這款妙趣橫生的黃金串飾。「福果萌蛇」以微硬金結合琺瑯工藝，打造出飽滿立體的造型，每一條小金蛇都搭配一款吉語吊牌，結合多彩繽紛手繩及潮流祝福，繽紛的設計不僅為日常造型增添亮點，亦可作為新春禮物，將美好的祝願傳遞給親友。

3. 五蛇攜福，好運常伴｜「五蛇納福」黃金串飾

五隻玲瓏可愛的Q版金蛇，各自手持錢幣、葫蘆、元寶、如意與福袋，象徵著五種不同的祝願：財運、健康、富貴、如意與福氣。每個造型都搭配紅色琺瑯與吉祥字樣，細節精緻且趣味十足，彰顯佩戴者的品味與意趣，為蛇年帶來好運連連。長輩用來送給今年出生的小朋友作為紀念也非常適合。

4. 靈動祥瑞，光影閃耀｜「鱗光閃閃」黃金首飾

以靈蛇鱗片為靈感，將中式平安鎖、平安扣與葫蘆等吉祥元素融入金飾設計，打造出精美絕倫的「鱗光閃閃」黃金首飾。光影金結合車花工藝，呈現波光粼粼的蛇紋效果，流轉間彰顯靈蛇的神秘與優雅，寄寓吉祥、智慧與幸運。喜愛中式元素或追求時尚與文化結合的朋友就不容錯過！蛇年犯太歲的生肖，也可佩戴平安鎖或葫蘆造型的金飾，願你平安順遂、福祿相隨，開啟一段充滿祥瑞的蛇年旅程。

新年限定優惠 金蛇獻寶 福氣滿盈

蛇年將至，六福珠寶送上多重精彩優惠，讓你迎接一個充滿福氣與好運的新年！即日起至2024年2月13日，到香港或澳門全線門店，購買指定貨品滿額送鑽石首飾或珠寶購物券；購買三錢或以上計價黃金首飾，全單9.5折；惠顧指定黃金產品免工費*！

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