庾澄慶老婆張嘉欣被傳「婆媳不和」　小哈利影片露玄機

台灣饒舌教父庾澄慶（哈林），2016年7月低調迎娶女主播張嘉欣，婚後陸續誕下一子一女嘅佢，家庭生活相當低調，鮮少喺社交網分享生活點滴。而日前（3日），63歲嘅哈林就被台媒捕捉到佢同愛妻張嘉欣等一家大細，為媽媽慶祝93歲生日，並邀來超過10位親朋好友熱鬧慶祝，全程張嘉欣同奶奶嘅互動更係親切又自然，2人絲毫唔見有傳聞般嘅「婆媳不和」問題。

庾澄慶的媽媽張正芬曾係上海國寶級國劇名伶，2022年曾傳出和作風洋派嘅新抱張嘉欣疑因孫子教養問題，令婆媳之間關係緊張，外加張嘉欣受產後憂鬱症所苦，一度傳出哈林同張嘉欣移居到信義區月租30萬新台幣（約7萬港元）嘅豪宅，不過庾澄慶經紀人亦立刻澄清「報道內容均屬不實！尤其是庾媽媽的部分，庾媽媽現在就住在哈林樓上，所以不實的報道我們不予理會。」

此外，去年庾澄慶嘅兒子庾恩利（小哈利），近年台灣、內地兩邊跑嘅佢，雖然未有參加壽宴，不過喺社交網曾分享返台北老家嘅影片，除咗行夜市，更不忘返屋企同家人食飯，桌上除咗有疑似張嘉欣為兩個孩子準備嘅「笑臉晚餐」，就連庾媽媽都一齊同枱食餐，間接證實搬家係不實傳聞。