玄彬相隔5年再訪台　2場影迷見面會門票被秒殺

韓國型男玄彬主演的新片《哈爾濱》上月24日在韓國開畫，累積入場人次已達到428萬，成績不俗，而電影將於本月29日在台灣上映，玄彬昨日（15日）與同片演員朴勳、導演及製作人赴台宣傳，預計在台逗留三日兩夜，他於昨午抵台後，晚上在台北一間戲院出席影迷見面會活動，而活動本來開放攝影記者到場拍攝，主辦方卻臨時變動，將所有記者趕出場外，讓在場媒體相當錯愕。

今次是玄彬繼2019年舉行見面會後，相隔5年9個月再訪台，除了2場影迷見面會外，他亦將於今午（16日）舉行記者會，而2022年與女星孫藝珍結婚的他雖然已是人夫和人父，但依然人氣勁爆，2場見面會近1,500張門票全部售罄，有沒搶到票的近百名粉絲在戲院後巷等偶像，但沒想到第一場活動還沒開始，韓方便突然強硬要求已到場的記者不能拍攝。

而玄彬在30分鐘的活動中，除了分享拍戲趣事外，又不斷跟粉絲揮手和露出微笑，並表示希望將來有更多機會來台，玄彬與朴勳又和幸運粉絲合照，沒想到有粉絲拍照後試圖衝上前跟偶像握手，差點造成混亂。而玄彬在活動後去了餐廳歎小籠包，見到有粉絲在門外等候，他亦友善地上前打招呼和收禮物，毫無架子！