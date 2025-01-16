姜濤盧瀚霆粉絲再爆爭位衝突　十數位「神徒」被帶走問話

男團MIRROR的人氣成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）3子昨日（15日）現身尖沙咀出席活動，大批粉絲手持應援物一早到現場支持。然而，姜濤及盧瀚霆的粉絲一直盛傳水火不容，從早前音樂節「拉大隊」離場到機場打架，醜聞不斷，如今2人再次同時現身活動，粉絲們更再度出現爭執情況，甚至有粉絲被執法人員帶走。

據悉，有現場人士指工作人員將粉絲分為「三個專屬粉絲區」，但一眾身穿Anson Lo品牌服飾的「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）不管指示，直接衝進「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）區霸佔前兩行，惹起其他粉絲不滿外，最終更因現場混亂交由執法人員處理。而從網上流傳的影片所見，隨着執法人員到場並要求查身分證，十數位坐在「姜糖」區的粉絲因未帶身分證，被要求帶走調查。

事後Anson Lo在社交網發文勸解，指自己不想見到大家為他爭吵、不開心，並答應會努力為粉絲帶來正能量：「真的不希望大家會因為我的存在而吵架、不開心，自己有做得不好，曾經讓你們對出席活動感到失望、灰心喪氣。從前至現在，我一直也想給予你們正能量，想在活動中見到你們每一位，想在活動中見到你們每一位開心，而我知道屬於我的都是乖巧的。我能做到的就只有繼續做好自己的工作，做個好榜樣，下一次、每一次，再和你們每一位見面時，我自己再做好一點，哪怕只是一丁點的進步，今天辛苦你們每一位了。」

事後有傳媒問起事件，Edan幫忙解圍表示未了解事件詳情，但最緊要大家安全及互相尊重；Anson Lo則在旁一臉無奈，並非常緊張事件。

當中，一名疑似佔位的「神徒」被人肉起底，被Po出多張曾穿Anoson Lo應援服飾現身其他活動應援的照片。另外，Anson Lo粉絲會會長發文回應事件：「感謝大家踴躍出席教主（Anson Lo）活動及對教主的支持與熱情。然而，就今日的公開活動中，為數約十餘神徒不遵守大會規定、對保安工作人員表現出不合作的態度，甚至與其他在場人士發生爭執，最後更驚動執法部門。這不僅為在場其他粉絲帶來不便，更嚴重影響大眾對教主及神徒的印象。」為確保之後活動能夠愉快及安全進行，粉絲會會長亦列出三點呼籲「神徒」遵守：「1.遵守活動規則：請遵守活動現場的所有規定和指示。2.尊重工作人員：工作人員是為了確保活動順利進行而辛勤工作的，請給予他們足夠的尊重與配合。3.保持良好態度：無論在任何情況下，請保持冷靜和友善，避免不必要的衝突。」

對此，不少粉絲留言：「聽工作人員指示守秩序有很難嗎？希望相關人士以後出event都學會守秩序。」並有「鏡粉」（MIRROR粉絲暱稱）認為「姜糖」與「神徒」水火不容，根本不應該再安排兩派粉絲同場應援。