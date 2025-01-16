失蹤藝人李威驚捲女信徒命案　涉曾與疑犯商討對策遭問話

曾入圍台灣金鐘獎視帝、現已淡出演藝圈10年的台灣男星李威，近日網上瘋傳他竟以證人身份2度遭北檢約談，揭他捲入精舍女信徒命案一事，消息震驚台灣影視圈！台北市大安區一處精舍2024年驚傳命案，一名女信徒死後被發現全身多處瘀青，生前有近百萬台幣存款遭提領，疑雲重重，而李威則為信徒之一。

李威捲入的精舍命案，該案件發生於去年2024年，一名52歲的蔡姓女子到台北一家精舍學佛，執法部門在去年7月24日接獲精舍報案稱蔡女身亡。執法部門到場發現蔡女身上有多處瘀痕，為非自然死亡，且生前積蓄被提領一空，遂依涉嫌殺人、過失致死等罪嫌聲押精舍住持、信眾3人，並查出知名王姓作家疑似涉案，及疑似找自己信徒李威商討對策，因此李威近日二度以證人身份被北檢約談，每次問話時間超過4小時。

李威2000年與男星林佑威組成男子團體WEWE出道，曾發行過團體及個人專輯，並在2001年主演偶像劇《吐司男之吻》知名度大開，隨後又演出《極速傳說》、《海派甜心》等熱門偶像劇，帥氣外形圈粉無數，並憑藉《吐司男之吻》、《鬥牛，要不要》入圍金鐘獎最佳男主角及男配角，紅極一時。2014年拍完台劇《巷弄裏的那家書店》後就投奔大陸發展，疫情後則專心修佛，幾乎淡出演藝圈。