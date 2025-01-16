冬遊打卡　「深」花怒放

深圳除了吃喝玩樂，作為千園之城，最近很多公園都換上冬裝，不同花卉爭相盛放，好似坪山河濕地公園開遍格桑花海、后海中心河公園開滿另類櫻花、香蜜公園更是繁花似錦，讓人彷彿置身油畫之中，今個周末不妨即日來回賞花打卡。

坪山區：試坐雲巴 欣賞格桑

別以為格桑花海只有新疆才能看到，其實坪山河濕地公園最近也能欣賞。公園位於坪山區東部荔景南路，可以乘坐地鐵16號綫至「燕子湖站」，經C出口步行或踏單車前往；也可在此站換乘坪山雲巴至自然博物館西站，順道體驗深圳首條「雲中巴士」，這雲巴可說是迷你版地鐵，行駛在十多米高空穿梭城市，雖然只有4節車廂，但最高時速達80km/h。

甫步進公園，可看到粉色、白色、紫色的格桑小花鋪天蓋地開滿兩岸河堤，綿延大約2公里，風一吹像彩色的波浪在起舞，美得讓人不想離開。這處佔地極廣，除了格桑花海，還有各種綠植和濕地景觀，絕對是散步、釣魚或野餐的好去處。公園連接坪惠濕地步道，全長7公里，沿路是30個自然觀察與課程分布點，利用手機輕輕一掃便可學到相關自然知識。一路往北走，亭廊與曲橋有序散落，全是網紅打卡熱點，沿路還可看到黃槐決明與美人蕉競相綻放，讓人沉浸在黃色與粉色花海之中。步道最北是龍山濕地生態園，每年冬季落羽杉都染上金黃或棕紅色，加上河流、石板橋等美景，別具詩意。特別一提，濕地附近是深圳技術大學，這座開放式校園建築很有科技感，時間充裕的話不妨到此一遊。

南山區：上過央視 紫風鈴木

紫花風鈴木屬落葉喬木的一種，樹高可達30米，步入花期奼紫嫣紅，樹冠被密集的花朵染成紫紅色，落花為地面鋪上紫色的地墊，恍如日本櫻花讓人目不暇給。每年12月至3月是紫花風鈴木的花期，尤以南山區的后海中心河公園開得最茂盛，被小紅書瘋狂洗版，亦因此而上過央視。公園距深圳地鐵2號綫灣廈站只有900米路程，甫到達兩岸斜坡草地處處是花，很適合拍攝人像特寫，上午11時人流較少且陽光充沛就最好拍。園內還有風車、親子互動設施及兒童遊樂場等，足夠遊玩大半天。特別一提，除了南山區外，最近寶安區后亭站一帶也長滿紫花風鈴木，由於樹木較矮，打卡一流。

福田區：莫奈後園 置身其中

香蜜公園佔地42.4萬平方米，一年四季開滿各式各樣的花朵，因此被譽為福田區後花園，又有深圳莫奈花園之稱。月季花是主打花種，花大色美、品種繁多，因四季花開而有「月月紅」之稱，入園即可見到月季花海，十分壯觀。公園最近亦長滿雛菊及異木棉，予人清新感覺，同時「報春信使」炮仗花成片盛開，歡騰地攀援在廊橋及花架上，寓意春節即將來臨。公園更有多個以花命名的景點，靠外的花蜜湖建有中西式禮堂，西門的花香湖可拍攝高樓倒映，另有喝咖啡的哈圃花園、文青必去的玫瑰書屋等。

同場加映：特色美饌 色香味全

講到花，鶯時Toki日式料理擅長以花入饌，長期高踞《大眾點評》購物公園日本菜口味榜首位，場內由餐桌到吧枱都以鮮花點綴，並可按客人需求加上不同花卉布置。開餐時侍應先展示鮮花料理盒子，全是廚師在做菜時用到的食用花，客人可先打卡。招牌菜有木槿花沖湯、和牛薄燒配玫瑰海鹽、鮮花雪糕，另有造型如向日葵的手作前菜及荷花賣相的西湖蓴菜等。另一間花廚的菜式亦擅長搞「花臣」，招牌菜有面若桃花麻辣蝸牛、桂香老陳皮炖梨、玫瑰Margarita及櫻花蛋糕等，全部色香味俱全！