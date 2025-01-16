望獲得大眾原諒！T.O.P認冇同Big Bang舊隊友聯絡

曾因吸食大麻而被判緩刑的韓團Big Bang前成員T.O.P在話題韓劇《魷魚遊戲》第2季中飾演吸毒歌手一角，被不少網民批評戲屎，昨日（15日）他接受韓媒訪問，相隔11年再受訪的他顯得略為緊張，問到決定受訪的原因，他表示：「因為已經有很長沒有做過訪問了，今次終於找到了合適的時機。」

他坦言在考慮是否接受《魷魚2》時覺得既擔心又苦惱：「因為這個角色是要我面對過往犯的錯，我要面前令我丟臉的過去，我也擔心這個角色會成為我永遠的形象，但另一方面又覺得這是命中注定的角色。」他又指之前一直沒有其他作品找上門：「老實說，其實10年來都沒有人看過我一眼，所以想報答向我伸出手的黃東赫導演。」對於演技受到批評，他表示：「對於韓國的大眾，我覺得獲得原諒是最優先的。」

當問到他為何決定離開Big Bang，他便說：「我給了Big Bang這隊組合太多傷害了，我覺得我不可以再連累組合了，所以在服完兵役後，便和成員表達我想離開組合。」他又坦言已經沒有和舊隊友聯絡：「我依然覺得有很大罪惡感，沒辦法聯絡他們。」

談到今後的活動計劃，他說：「暫時沒有具體計劃，我會努力讓自己有健康的思想，做一個健全的青年，能夠有穩定的生活就是我的願望。」他又指比起在某個特定的範疇活動，今後只要有機會找上門，他都會盡全力做到最好。