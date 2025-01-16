李佳芯親證已正式離巢無綫　結束12年賓主關係

李佳芯（Ali)今日以品牌大使身份現身活動，穿短裙仔現身，神采飛揚，現場有大班粉絲支持，她表示每年都會跟粉絲見面，大讚粉絲熱情又好，好似朋友一樣。早前無綫官方藝員名單將她落架，今日無綫亦沒有派完採訪。問到是否已完約無綫，Ali直認去年12月已完約無綫，與無綫12年關係終結，現在努力裝備自己，等機會來好好發揮，不續約後並沒有新計劃，現正與不同機構傾談中，問舊東家有線？她表示不同機構都有，抱開放態度，響接受不同挑戰。

對於低調離巢，她表示：「我不嬲個人好低調，唔使特別講，同埋呢行好難講，呢個世界咁細，總有機會再合作，唔使刻意講。」但有同TVB Buddy及在公司內到處拍照，只是沒有Po出社交網，沒有儀式感，只放在心中。她表示離開無綫12年總會唔捨得，因為離開好多好同事唔捨得，但覺得總有完結的一日，所以沒想太多。「喺呢度有好多唔同經歷，經歷過好多個晚上，同唔同嘅同事，係一個好好的回憶，開心嘅回憶就夠。」

李佳芯指就續約與公司拉鋸了一段長時間，有傾過條件，「自己冇set定條款，條件係雙方嘅，由於冇明確嘅共識，時間就咁過去就完約。（你傾向點？）自己傾向留喺熟悉和安全嘅地方，但想還想，自己都好想接受新階段。」現在還有《麻雀樂團》未播出，若有需要會配合宣傳。

回復自由身的她，笑言收到不少人DM工作，甚至有人DM邀請她為小朋友生日會唱歌。自言歌藝已脫胎換骨，可以唱《小幸運》脫胎換骨版，未來拍電影及唱歌，甚麼都有可能。