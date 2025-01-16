本日日本：蛇來運到！必買生肖主題飾物迎新歲

在日本，新年是寄託願望和祈求祝福的重要時刻。擁有逾300年歷史的奈良老字號中川政七商店，特別為蛇年打造了一系列生肖飾品，實用與藝術價值兼備，用來作擺設肯定旺上加旺！例如與群馬縣卯三郎木偶聯名推出的迷你蛇木芥子（即木造公仔），畫上了蛇的樣子，外形圓潤可愛，像極了雞蛋，尺寸小巧，甚至可以放在手掌上。另一推介有生肖鐘擺，日本自古以來認為鈴鐺聲音有驅邪避凶、招福的力量，蛇形鈴鐺的舌頭特意描繪成「入」字形狀，象徵財運上升。亦有瀨戶燒蛇形飾品，與愛知縣瀨戶市的中外陶園合作，使用特有的潔白陶土，搭配帶青色的古染釉，呈現出優雅質感，適合擺放在家中各處。另有使用長野縣Waramu稻草製作的蛇形裝飾品，質地非常堅硬，有吉祥的寓意。還有一款蛇形裝飾，特別之處是由自己DIY上色及寫上名子。不得不提可愛的繪形香，以手織麻布包裝的小香，上面有蛇形圖案，木盒上有梅花等喜慶圖案， 將香放置在盒蓋上的凹槽中，即可裝飾及散發香氣。另外還有蛇圖案洗碗巾發抹布等可選。