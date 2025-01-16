AMG GT家族新成員　動感登場

全新AMG GT 63 PRO 4MATIC+不僅是AMG GT家族新成員，亦是家族中最具動感的車型。（互聯網）

追求卓越駕駛動態的車迷注意，最近Mercedes-AMG為AMG GT家族帶來新成員AMG GT 63 PRO 4MATIC+，無論性能及空氣動力表現，這新成員都是家族中最具動感的。新車搭載AMG 4.0L V8雙渦輪增壓引擎，坐擁612hp最大馬力，較AMG GT 63再多27hp，最大扭力經調校後亦增加了50Nm，來到850Nm。搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9G波箱，3.2秒可完成0-100km/h加速，至於0-200km/h更只需10.9秒，比AMG GT 63再快上0.5秒，極速達317km/h。

為確保在負載增加的情況下，動力系統不會過熱，分別在左右前輪拱內安裝散熱器；並於前後軸的差速器和完全可變的AMG Performance 4MATIC+四驅系統分動箱採用主動冷卻系統。同時亦藉着底盤上的新設計擾流片和經優化設計的煞車蓋板，引導更多空氣流向煞車系統，防止煞車溫度過高。

廠方更通過不同的優化空氣動力學手段，包括重新設計的前裙腳、在側進氣口周圍整合了可見的碳纖維空氣導流裝置和底盤上附加類似於Mercedes-AMG ONE的導流裝置等，分別減少逾30kg的前軸空氣升力和增加約15kg的後軸下壓力，進一步提升縱向和橫向動態性能。