胡美貽情場失意蛇年桃花旺　莊子璇事業得意零愛情　

港姐莊子璇與胡美貽今日（16日）以主持人身份出席無綫節目《2025風生水起》記者會，胡美貽笑言新一年最重要上位，她稱龍年犯太歲，相信最壞已過去：「堪輿師傅話我蛇年桃花旺，人緣好。」去年傳分手的她自言感情順其自然：「命裏有時終須有，我係佛系，條命有就會有，唔需要去敲門。（有冇人追？）未有，我冇出門。（可以上網識。）網上騙子好多，好多係AI。」

至於莊子璇被堪輿師傅批她蛇年事業大旺，愛情零收穫：「叫我呢幾年都要專心工作，因為拍拖嘅話，會畀人橫刀奪愛，話我塊面有粒墨叫『橫刀奪愛墨』。（有冇諗住脫咗佢？）但我好鍾意粒墨喎！」此外，講到不少網民指她變臉，撞臉鄧麗欣，她笑言：「期期都話我撞樣，佢（胡美貽）見過我未化妝，最殘嘅樣。」胡美貽讚她依然是女神樣，又笑指覺得她撞臉節目另一位男主持徐文浩。

同場堪輿學家麥玲玲指蛇年會有很多不正常戀情及地下情被爆出來，皆因蛇在地下爬行，笑言觀眾有很多花生吃，又指娛樂圈在蛇年有望谷底反彈，藝人有機會獲國際大獎，電影易有新創意。而另一堪輿學家李丞責被問到傳7月有災難，他叫家注意腸胃問題、手足口病及皮膚病，出行亦要留意，尤其9月份及出門到韓國要慎重。