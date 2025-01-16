伍富橋發威喝富貴妻　老婆頭耷耷扁嘴撒嬌

藝人伍富橋（Alvin）2022年與富家女梁兆楹（Shirley）結婚，入住在西貢相思灣5千呎豪宅，生活美滿幸福，惹人羨慕。伍富僑生活質素大大提升，遭外界標籤為「億萬駙馬」，亦令人覺得他的生活由富貴太太主導。

不過，伍富橋昨日（15日）透過社交平台分享片段，片中他Man爆大喝太太，成功挽回形象做真男人。片中，伍富橋手持一個手榴彈打火機，只要於保險拉環附近位置一拉便有火出現，伍富橋寫道：「你睇佢又買咗啲咩返嚟？」似乎有點不滿。

另一段片，見伍富橋和太太身處大廳中，梁兆楹持着一支類似電筒的物件，原來又是一個點火儀器。梁兆楹道開着點火器火光出現，她道：「開始變色呀，你睇唔睇到呀？好似STAR WAR咁呀，仲可以變大呀」，之後她將火勢加猛形成火柱，並將點火器當劍般揮舞！伍富橋立即非常嚴肅地大喝一聲：「唔好玩火呀吓！」盡顯家中地位。

梁兆楹聞後即刻熄火，頭耷耷又扁嘴，之後擰轉身背對老公像小朋友一般撒嬌。伍富橋將片段放上網後。其實，之前伍富橋已曾於人前顯露Man的一面，他指面對外界指他「軟飯王」等尖酸刻薄人生攻擊還頂得住，唯獨抨擊太太梁兆楹「獻醜不如藏拙」則立即發威：「咩叫獻醜呀？佢邊方面出醜？我好想見吓留言網民有幾靚，約出嚟食飯見下面！」