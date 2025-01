歌手雲浩影(Cloud)樣子甜美可人,月初在《叱咤》頒獎禮中除首奪女歌手銅獎外,被鏡頭Hold住5秒一幕更引起網友熱議,紛紛討論她的美貌,其社交網關注人數更大幅上升,認真厲害。

Cloud日前網晒一輯她早前到韓國旅遊的靚相,寫道:「I need more of vitamin C, D and U! Scooter 初體驗。」當中附有一條她在當地街頭試玩電動板車的短片,片段開初只見她慢慢推着電動板車前進,似乎未知如何「上車」,不過下秒就見她鼓起勇氣踏上板車緩緩前進,成功解鎖新技能的她顯得相當高興。粉絲們留言大讚Cloud索爆,又表示估不到她的平衡力這樣好,不過亦有粉絲提醒她於當地玩Scooter其實需要駕駛執照及佩戴頭盔,否則有機會會被檢控,Cloud即承諾:「下次會做返好」。