周吉佩龍婷展廚藝　倪樂琳暫避免赴泰國旅行

《中年好聲音》歌手周吉佩（吉壴）與龍婷今晚（16日）為無綫節目《2025客家春晚·粵港澳大灣區（香港）之夜》錄影表演唱歌，龍婷表示喜歡下廚，計劃農曆新年期間煮盆菜給家人品嘗，又自稱公司所有烹飪節目也有收看，至於吉吉也自認廚藝也有一手，笑言：「我驚我去煮嘢食嘅話，我嘅唱歌事業會被烹飪耽誤咗喎！（顏志恒都係廚師，佢都冇被耽誤。）識咗佢咁耐都冇煮過嘢畀我食，不過，我哋已經約咗3組家庭農曆新年一齊食飯，但係由各位嘅太太們下廚。」他續指今晚是以客家為主題，他的婆婆及鈛公是客家人，所以他懂得吃及煮客家菜，最拿手釀豆腐，成功率百分百：「之前見到大廚黃亞保，佢都叫我要練定幾招，行走江湖都有幾味可以煮畀人睇，將來拍節目都有用，所以我有努力鑽研。」問到龍婷有何拿手菜，她揚言只要是中餐，她試一下便可以將菜色複製出來：「因為我經常走南闖北，除非係用好特別嘅配料，否都難我唔到。」吉吉即時尊稱對方是金舌頭，並稱要邀請龍婷亮相自己的節目：「我嚟緊會拍一個飲食節目，我決定邀請你做第一集嘅嘉賓。」

同場，應屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）與季軍楊梓瑤（Amina）負責下廚煮客家菜，但兩人自認廚藝不佳，只能當打雜，Amina稱喜歡下廚，但只懂整甜品，而Ellyn坦言：「我只係識煮即食麵、烏冬，我媽咪煮嘢食就好叻。（佢冇教你一招半式？）因為我好怕掂啲生嘅食材，覺得個觸感好核突，所以我今晚只可以幫手切薑絲，開火同揭鑊蓋之類。」講到農曆新年，Amina稱暫未有工作安排，希望可以回北京跟家人團年：「北京新年氣氛都農厚，會一家人包餃子食，我鍾意放炮仗，但依家北京唔畀放。」

Ellyn預計會留港度歲：「出埠會好迫人，而且我想去嘅地方都好凍，我好怕凍。（可以去泰國。）暫時都係避免去泰國，會有少少驚，加上我嘅旅伴都係女仔就更加驚。（有冇遇過詐騙事件？）有，電話詐騙，自稱有包裹或者係入境處，有時冇接到，打番去係打唔到，有次我差啲受騙，話銀行要扣我兩萬蚊保險費，我差啲㩒咗條連結，好在我問清楚媽媽先冇被騙。」