陳展鵬被小豬比冷漠對待　原來夾埋阿媽單文柔送驚喜

視帝陳展鵬與太太單文柔晚上（16日）出席美容醫療集團代言人續約儀式，藝人林渏娸、王馨平及久未露面的張慧儀亦一同出席。適逢本月14日為展鵬48歲生日，大會特意為他送上生日蛋糕慶祝。展鵬以開心價形容今次續約酬金，表示相當滿意。談到扮靚，他自認比太太貪靚，笑指因工作關係會經常照鏡，太太單文柔即賣口乖説：「我同阿女都覺得你好靚仔！」但隨即笑指因為是老公生日月，因此才讚靚仔。談到護膚化妝心得，單文柔自稱白老鼠，更自爆夫婦二人怕痛，因此會做好資料蒐集，試過好用才推介給老公：「我好怕痛，平時打針、抽血會面青見暈，所以個包包面依家仲未減到，之前試過做去斑，痛到大叫，隔籬房都聽到。」

除了酬勞滿意，她表示最開心是拍了一輯全新的廣告相，而且老闆娘更讓她參與整個廣告的製作部分，坦言對廣告製作有興趣，問她會否考慮自組製作公司？她坦言只是初嘗試，故未有考慮。

問到展鵬如何慶祝生日？他表示早前在廣州開音樂會，有大班粉絲陪他慶祝十分開心，加上太太為他送上的驚喜，瞞着他帶同女女小豬比驚喜現身廣州，令他過了一個難忘的生日：「真係好驚喜，因為騷前兩日，小豬比對我好冷漠唔啋我，原來同媽媽夾定，佢真係好守得秘密！」單文柔則表示當時很擔心被識穿，讚女兒有演戲天分。問到會否想替女兒添個弟妹？她坦言「等咗好耐」，展鵬就表示會順其自然，一切交給上天安排。

同場張慧儀就表示去年大部分時間也留在北京做生意，1、2個月才返港數天，雖然留港時間少，但強調自己的家仍在香港，至於患有先天性心臟病的養子Hanson也一直跟着她，透露仔仔正修讀宗教課程，現時身體情況穩定。

她表示今次活動後便正式「收爐」，會回馬來西亞陪家人一起過新年，會跟媽媽一起辦年貨：「一年得10幾日一齊，爸爸媽媽都年紀大，希望多啲一齊。（今年過肥年？）肥就唔敢講，順利啦！」

她透露現時在北京主要做白咖啡和餅乾生意，問她有否做直播帶貨？她笑指最初不知甚麼是直播：「見阿仔成日睇，仲叫佢唔好睇啲冇養分嘅嘢，哈哈！」不過當她接觸過後便開始沉迷：「未帶貨但已Buy好多，好方便，不過做帶貨就要考慮吓，如果做要負責任，所以要了解下先，2025年目標就定喺做帶貨。」