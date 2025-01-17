【是日通勝】

農曆十二月十八

甲辰年 丁丑月 丙戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：修廚、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、24、48

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

金牛座：懶得用腦，不夠細心，謀事易遭遇滑鐵盧。

雙子座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

巨蟹座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

獅子座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

處女座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

天秤座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

天蠍座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

人馬座：人際交往受挫，有可能因無心之失得罪人。

山羊座：自信心不足，易被別人的閒言閒語所動搖。

水瓶座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

雙魚座：給另一半預備一份小禮物，對方會很感動！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 狀態差

鼠：得到財神眷顧，營商者可望生意興隆。

牛：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

虎：抵抗力弱，身體易出問題，注意休息。

兔：跟同事合作無間，工作表現受到讚賞。

龍：是日沖煞，運勢欠佳，做事提不起勁。

蛇：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

馬：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

羊：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

猴：與人打交道有分寸，事業發展可受惠。

雞：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

狗：過多娛樂令精神欠佳，凡事適可而止。

豬：桃花旺，友人牽紅線，易覓得有情人。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

2025流年風水（上）

新一年的飛星風水，不同坐向面對不同的飛星，如何布局，才可以為新一年帶來改善？蛇年的太歲在東南，大窗面向東南的朋友，今年飛星是一白貪狼桃花財星，比上年二黑病星，自然好一些，也可以在東南的窗台上，放一個流水器，內加一粒金元寶與6個銅錢在水內，可催旺一白財星力量。

坐東南向西北，太歲到坐山，而向山的西北窗，則為三碧祿存是非星，喜用火洩其三碧木之氣，可是西北乾宮五行屬金，是財之源頭，更是男主人。用火洩三碧木雖有利交際，但對男主人身體與財源不利，因火會剋乾金。可在西北乾宮放流水器，內加一粒金元寶與6個銅錢在水內，催旺財源，自然可減低口舌之爭。

八白財星飛到西南坤宮，大家五行皆屬土，八白財星力量強旺，有利進財，但土氣過旺，是非常辛苦的財星，對健康有一定影響。可在西南放9粒金屬閃閃的金元寶，不但催財，還可洩減過旺之土氣。

五黃凶星飛到東北艮宮，五黃星屬土，得到東北艮土加旺，其凶加力。東北位置大忌過多的粉紅及啡橙黃紅之顏色。可在東北方，放6粒閃閃大金元寶來化五黃。