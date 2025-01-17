《狼男》化妝復古不用電腦特效　故事追求新意

曾為華裔導演溫子仁編寫恐怖片《恐懼鬥室》（Saw）與《兒凶》（Insidious）系列劇本聞名的澳洲編劇Leigh Whannell，轉做導演後拍過經典怪物「隱形人」故事重拍版《隱形客》（Invisible Man），叫好叫座，今次再挑戰另一個經典怪物「狼人」故事，執導與編寫新片《狼男》（Wolf Man），由Christopher Abbott與Julia Garner主演。

導演受訪時透露是用復古方式製作這頭經典怪物：「我哋完全唔用電腦特技，100%用道具同化妝特技。」不過在故事上，他就追求變革：「我想做一啲觀眾未見過嘅嘢。當你要處理一個觀眾好熟悉嘅角色時，你要玩啲新花款。有時候觀眾自己都唔知想要乜，直到佢哋睇到。就好似《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）咁，小丑係好經典嘅角色，但基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）接手執導時，有好多可能性係咪？佢就好刻意咁畀希夫烈格（Heath Ledger）呈現出一個從未見過嘅小丑，結果好成功。我自己拍狼人時都係帶住呢個心態。」