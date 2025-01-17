《藍色夜合花》荷里活鬼才導演大衞連治離世　享年78歲

荷里活鬼才名導大衞連治（David Lynch）離世，享年78歲。去年8月他曾透露，因長期吸煙而患上肺氣腫。家人昨日於社交網公布他的死訊。

家人表示：「以沉痛心情宣布大衞連治逝世，世界出現一個巨大的空洞，他不再與我們在一起，但正如他所說：『把目光放在冬甩，不要留在空洞上』。」大衛連治的作品以風格詭異充滿奇幻怪異見稱，他曾經憑《藍色夜合花》（Blue Velvet）、《象人》（The Elephant Man）和《失憶大道》（Mulholland Drive）3度獲《奧斯卡》最佳導演提名，2019年，他獲頒《奧斯卡》終身成就獎。此外，他亦憑《狂野的心》（Wild at Heart）與《失憶大道》兩度奪《康城電影節》金棕櫚獎與最佳導演，此外，2006年與2017年他先後獲《威尼斯電影節》與《羅馬電影節》頒發終身成就獎。

除了電影之外，1990年，他轉拍劇集創作經典懸疑美劇《迷離劫》（Twin Peaks）並掀起熱潮，劇集於1992年曾拍過電影版《迷離劫：與火同行》（Twin Peaks：Fire Walk With ME）。而2017年，大衛連治再推出《迷離劫》第三季，並入圍《康城電影節》。除了導演之外，2022年他在導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的自傳式電影《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）中客串飾演西部片名導尊福（John Ford）。