本地家具家品名牌於沙田開設新店並投入服務　帶給顧客一趟全新體驗

【營業資訊】「HECOM軒琴居」始終堅持一個源自健康與舒適的理念，一種追求尊貴與時尚的態度。風格多樣，以自製高品質床褥、枕頭、真皮沙發和傢俬為主，時尚而不失實用，蘊含獨特魅力。務求帶給顧客一趟全新體驗。產品全面覆蓋起居室、臥室、書房等，為港人帶來一站式時尚購物的趣味新體驗。臨近新年，HECOM軒琴居又一間位于沙田HomeSquare新店已經正式投入服務！

來到HomeSquare 3樓，進入HECOM軒琴居店，首先影入眼簾係左邊可升降開合兩用嘅小茶几，用餐時可以左右拉開中間加長秒變餐枱，餐後亦可以收起中間位當茶几使用，美觀實用節省空間。面對茶几係主打產品之真皮面梳化（SOH36Z系列），面採用精選優質真皮，皮色可以根據屋企色調選配。使用進口實木製造，穩固耐用；自主研發高級海馬綿，坐感舒適。

店裏是主打產品之梳化區，內設多種不同款式梳化，特別推薦真皮面電動彈鉸貴妃梳化（SOH16系列），面採用精選優質真皮，使用進口實木製造，穩固耐用；自主研發高級海馬綿，坐感舒適。可貼牆擺放，梳化座位升降不需要預留空間，節省地方。另外梳化上配的組合茶几，風格時尚，黑白色石紋設計，高貴大方。茶几內藏小抽屜，方便存放一些日用小物件。

軒琴居除了皮梳化出眾，主打產品之真皮面電動彈鉸皮床都適合大小不同家庭。內設多種不同款式可選擇。特別推薦真皮面電動彈鉸床（Bed34系列），可用手機App控制床架升降，輕鬆收納物品；木架以進口實木製造，穩固耐用，床箱設計，空間高效利用；配真皮和高級仿皮製造，高貴大方。

軒琴居主打產品之床褥採用海馬自家研製的海馬綿，有不同款式軟硬度及不同尺寸可選。特別推薦獨立袋裝彈簧床褥（POC-MED）及Very Hard2床褥。

獨立袋裝彈簧床褥（POC-MED）

選用優質獨立袋裝彈簧，彈性好。自主研發高密度海馬綿柔軟有彈性，磁性床褥布套，抗菌防蟎，面料含有磁纖維，乾爽吸濕。

Very Hard2床褥

床褥採用自主研發高密度海馬綿，雙面睡感，一面軟硬適中，一面偏硬，滿足不同睡眠需求。選用優質布料。

軒琴居專門為顧客根據屋企的構造及大小量身打造的訂造家品，這組HT訂造傢俬系列，令書房、客廳、睡房更美觀優雅雙能做到實用性最大化。在合理化利用空間同時讓生活環境更舒適。

最後，不能少得就是門店主打產品之枕頭。枕頭用料由海馬自家研製的海馬綿，有不同軟硬度及不同高度供選擇。特別主推漲氣記憶浪花枕（P-AIR-WAVY系列），美觀實用，價格美麗。

為慶祝HomeSquare新店開張， 由即日起展開限時優惠，全店貨品低至2折優惠，另加額外9折，買得愈多，慳得愈多！

*指定產品除外，優惠期有限，詳情請進店諮詢。

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare3樓317號舖