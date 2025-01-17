江嘉敏獲謝東閔讚係唱得之人　自爆半個月減3公斤

藝人江嘉敏、葉蒨文、何廣沛和謝東閔昨晚（16日）現身荃灣出席慈善晚宴。江嘉敏當晚演唱了兩首歌，稱入行後就開始學唱歌，平時亦有到謝東閔的音樂學校上堂，透露剛剛謝東閔傳訊息問她「點解今日出show，但你冇嚟上堂？」，她即解釋說：「純粹因為呢兩首歌之前喺中心學過，喺屋企亦都有勤力練習，跟住謝東閔就話『好，陣間睇吓你唱成點』，放心一定唔會令佢失望。」又表示雖然之前有特地傳了與薛家燕到馬來西亞登台的唱歌片給謝東閔看，但他好像從來沒有現場看過自己表演：「嗰次因為大型表演，上到台都好緊張，所以有少少失準，但佢睇完啲片竟然畀我合格，所以自信心即刻番晒嚟。」

提到近日不少網民指見到陳曉華和何廣沛在社交平台分享的慶生派對照片，相中江嘉敏漸見豐滿，對此她笑言自己正在努力減肥中，不但努力做Gym，還有節食和做美容療程，甚至現在會每晚去跑步，每次都是5km起步，堅持了半個月，已經減了3公斤。問到目標是減幾多？她就表示以健康為主，最主要希望上鏡不要霸佔太多位，大家都喜歡就好。講到發福原因，她就指因為有一段時間懶惰少做運動，問到突然發福有沒有嚇走身邊追求者？她就笑言：「唔知喎，不過因為啲咁膚淺嘅原因就嚇走到就算啦，拜拜啦。」

同場謝東閔亦會表演兩首歌，其中一首是與葉蒨文合唱，提到江嘉敏唱歌，他把手掌放在心臟位置上說：「佢都唱得幾好（揜住良心？）講笑，佢真係唔係魔音，佢冇乜信心啫，佢真係唱得幾好，合格有餘，不過仲有非常大進步空間。」聞到是不是離巢後就主力打理音樂中心？他就表示亦有好多做幕前工作，稱上星期才與戴祖儀到廣州聯合開演唱會，反應亦好好，座無虛席：「都幾緊張，好耐冇試過呢種感覺，上台嘅時候仲唔記得咗開咪。」希望未來可以將這個演唱會帶到內地其他地方。問到有沒有簽新公司打算？他就表示暫時未有這個打算，現在都好享受自己處理工作。

談到他回復單身，可想新一年有新的戀情？他就指看緣分：「睇吓有冇人介紹，同埋都係啱啱分開。（要唔要多啲時間療愈？）其實都冇話情唔情傷，因為大家仲有聯絡，有講近況，就好似佢（朱智賢）狗狗走咗，我都有出席佢狗狗嘅喪禮，就算唔一齊，大家都好似家人咁。（有冇機會復合或唔捨得？）我有冇諗過呢個問題，始終分開咗都唔會諗咁多。（會唔會有啲唔開心？）都唔會，睇吓我依家幾開心，唱吓歌，有自由嘅感覺。」又稱大家對這段感情都已經放下。