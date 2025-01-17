2025標準體重表出爐　找出你的理想體重

轉眼迎來新一年，不少人都繼續以去年未能完成的減肥為努力目標。想成功甩肉，除了控制飲食、恒常運動之外，更重要的是要知道自己的減磅目標是多少。日本流行一款「灰姑娘體重表」，分別列出灰姑娘體重、健康體重和美容體重，可以按自己的身高，對應各項體重數字，讓自己減肥也有明確方向。

日本每年都會推出新版「灰姑娘體重表」，列出了身高和對應的灰姑娘體重、健康體重和美容體重，從體重表中可見，即使是同一身高，三種體重都可達9公斤的差距。灰姑娘體重是三種體重中「最嚴格」的一種，目標是營造出童話公主中纖細的美感，計算方法為身高（m）x身高（m）x20x0.9。不過這個體重屬於過輕，長遠而言亦有損健康，包括營養不良和身陳代謝低下等，甚至有網民笑言「這是指沒錢吃飯的灰姑娘嗎？」即使符合灰姑娘體重的人士，也要考慮腰臀比、肌肉量和體脂的比例。

至於健康體重的計算方式為身高(m) x 身高(m) x 22，是由日本醫師協會基於健康和長壽的研究結果，並能在健康的前提下，確保人體有足夠的脂肪和肌肉量。此體重標準較為寬鬆，可減少多項健康風險，例如心血管疾病和糖尿病等，是較為理想和實際的追求目標。最後的美容體重公式為身高(m) x 身高(m) x 20，是根據女星和模特兒的身高體重計算，主要考慮體脂、肌肉和身材線條而設計。不過對於身材骨架比較大、或肌肉較多的人就不太適合，最重要是健康瘦身，減少復胖的機率。