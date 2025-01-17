旨呈＠享樂團座駕　於銅鑼灣遭天降窗簾路軌砸毀

銅鑼灣發生墮物毀車事件。今日(17日)凌晨3時39分，一名姓鄺男子駕駛自訂車牌私家車至駱克道485號對開停下，鄺男欲打開車門落車購買食物時，車頂突然傳出一聲巨響。他恐有人跳樓飛墮私家車頂，慌忙落車查看，發現車頂無人才鬆一口氣。其後，鄺男發現座駕車頂近天窗位置損毀，車旁地上遺下一支約1米長、懷疑窗簾用的鋁質路軌，於是報案求助。

警員到場經調查後，將案件列「高空墮物-車輛損毀」，暫時無人被捕。據了解，涉事私家車司機為本港樂隊「享樂團」成員鄺旨呈，他在場助查後自行將車駛走。事後他在社交平台發文，表示自己將私家車停在路邊後，突然聽到巨響，好像有硬物重擊其車頂，他遂落車查看，發現一支窗簾鐵枝遺在地上，於是報警備案。

旨呈事後受東網訪問，直言當時情況頗嚇人，仲一度以為有人跌下來：「我夜晚拍完節目返屋企嘅時候，諗住去快餐店買嘢食，架車啱啱停低，突然間車頂有一個巨響，好似有人跌落嚟，所以我落車立即睇吓，然後見到地下有支鐵枝架跌咗落嚟，於是乎我立即退後去對面馬路企喺度望上去，之後立即報警，因為我覺得係人為。」他還指預料會很難捉到犯事者，但覺得窗簾支架從天而降，實在太過分，並覺得是人為而非意外。