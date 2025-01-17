女受害人再開腔　否認曾收中居9000萬日圓

日本前組合SMAP隊長中居正廣，疑設局性侵富士電視台前女主播的風波沒完沒了，他上星期發聲明道歉後更火上加油，扯出電視台製作人多年來疑做「龜公」，安排女主播性接待內幕。

連日來，坊間指中居曾向女受害人支付9000萬日圓(約444萬港元)的「掩口費」。今日(17日)，女方接受當地傳媒訪問再度開腔，澄清沒有收到巨款。她表示雖然不能公開事件內容，但有不實情報擴散，令她想開腔澄清。

她表示：「突然傳出9000萬日圓的巨額，令我很吃驚，也很困擾。我沒有向任何熟人透露賠償金額，不明白從哪兒傳出來，我沒有收過這樣的款項。」事發後曾向上司報告的她，又批評富士電視台一味卸責，對其拒絕承認責任感到失望。網傳女害人曾遭中居掐頸，甚至咬斷乳頭，並從肛門霸王硬上弓。她強調自己受過的傷害一生不會消失，也無法回到本來的人生，她不希望外界以為金錢就能解決一切。而富士電視台社長港浩一，將於今日(17日)下午舉行記者會，交待中居與旗下員工的風波。

此外，性醜聞曝光後，一直潛水的中居，被爆去年尾曾出席家鄉友人聚會狂灌酒，疑借酒澆愁。而曾任女主播的網紅青木歌音，自爆曾多次與富士電視台高層同車，在車廂內遭對方索吻及撫摸全身，深受困擾的她要求助藥物。