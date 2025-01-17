連視帝陳豪都推薦：「HOYA果然係漸進鏡片專家！」

【特約報道】視帝陳豪（Moses）拍過不少膾炙人口的劇集，演過不少經典角色，深得觀眾喜愛。不知不覺間Moses已經踏入演藝圈30年，演技精湛飾演任何角色對他而言都架輕就熟，但最近他開始察覺睇遠清，睇近感吃⼒，更直言話：「睇得唔清楚，就乜都做得唔好啦。」為了重拾清晰視力，特意前往HOYA漸進鏡片體中心尋求專業視光師協助，「即刻同朕Check下！」經過今次親身體驗，Moses更表示非常有信心向身邊嘅人推薦HOYA漸進鏡片！

源自日本嶄新的漸進鏡片驗配流程 「漸進鏡片都有得試！」

擁有逾80年歷史的日本HOYA可謂漸進鏡片專家，多年來不僅研發出不同類型的漸進鏡片設計以滿足不同用家的視力需要。更憑藉在東京開設了逾40多年，唯一直營店—HOYA青山視光中心的專業驗配經驗，並結合香港本土市場的銷售特點，將之整合成一套源自日本的漸進鏡片驗配流程帶來香港。「原來漸進鏡片都有得試！用家能在視光師的協助下試戴不同種類漸進鏡片，從中選擇適合自己視力需求的鏡片」，連視帝都大讚整個流程十分專業，為消費者提供與別不同的體驗！

HOYA漸進鏡片體驗中心驗配5部曲

1）詳細諮詢：

基於漸進鏡片的獨特設計，要驗配一副舒適及符合個人視力需要的漸進鏡片，就必須了解用家的佩戴歷史、生活習慣、鏡片使用習慣及視力需求。

2）專業驗眼：

全面綜合眼睛檢查，了解用家眼睛及視力狀況。

3）個人化數據測量：

採用先進驗光儀器擷取用家獨有數據，包括瞳孔距離、鏡框形狀尺寸、眼鏡佩戴位置、後頂距、前傾角及面形角等資料，生產鏡片時加以修正，為用家度身訂製獨一無二的漸進鏡片。

4）漸進鏡片試戴：

單靠一副鏡片已不足夠滿足都市人多樣化生活的視力需求，戴著漸進試鏡於模擬環境下體驗不同漸進鏡片設計的視覺效果，繼而挑選出最合適的鏡片類型和設計，以配合不同活動中對遠、中、近距離的視力需求。

5）漸進鏡測試鏡台：

正確使用漸進鏡的技巧非常重要，要配合測量輔助工具進行練習，令用家輕鬆掌握佩戴漸進鏡的相關技巧，更快適應漸進眼鏡。

一人多副漸進鏡片 完美融合您的生活

陳豪（Moses）近年多線發展，身為演員同時身兼咖啡店老闆，除了事業發展，亦係丈夫和3名小朋友既父親。Moses的工作需要頻繁查看劇本，日常生活中也經常使用智能手機和電腦。他更熱愛運動和家庭活動，但單靠⼀副漸進鏡片已不足以應付他多彩多姿的生活模式。「視光師建議我可因應個別場景或者活動的視力需求而選擇不同的鏡片設計，不妨配備多一副功能性的鏡片」，例如室內專用、駕駛專用及運動專用漸進等，才能完美配合他的生活，確保任何時候都擁有清晰舒適的視力。

輕鬆守住年齡的秘密

想知自己是否有老花眼？有時候一個簡單動作便能察覺出端倪，需要伸長手臂才能看清手機或報紙上的細字。人一般到了45歲或以上開始出現初期老花徵兆，往後老花度數亦會隨着年齡增長而加深，直到60歲後才會轉趨穩定。當出現看近物時對焦感吃力的視力問題，只要佩戴漸進鏡片，便可一次過滿足老花人士對遠、中、近距離的視力需要，不用頻繁換眼鏡，加上其外貌與一般單光鏡片無異，美觀實用兼備，輕鬆守住年齡的秘密。學Moses話齋「漸進鏡片都有得試！想搵副啱自己既漸進鏡片，即刻預約，黎HOYA漸進鏡片體驗中心搵專業視光師幫你啦！」