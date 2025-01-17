曾創下香港史映期最長電影　《時光倒流七十年》導演真諾施華離世

曾執導過80年代經典愛情電影《時光倒流七十年》（Somewhere in Time）的法國老牌導演真諾施華（Jeannot Szwarc）日前離世，享年85歲。死訊由《時》女主角英國女星珍茜摩爾（Jane Seymour）於社交網宣布。

珍貼與導演片場黑白照並留言表示：「今日，我們向真正的視野說再見。真諾施華不僅是一名傑出的導演亦是一個善良與慷慨的靈魂。他送給我們很多永恆的故事，包括《時光倒流七十年》，一部永遠改變我人生的電影。願他的記憶成為祝福，願他的藝術永存我們心中。」真諾在法國巴黎出生，並在阿根庭長大後來赴美升學。除了《時》之外，他亦執導過《大白鯊續集》（Jaws 2）與《女超人》（Supergirl）等。

《時光倒流七十年》當年在港上映後掀起熱潮，影片於1981年9月12日開始在香港當時最豪華的碧麗宮戲院獨家放映，因口碑及票房俱佳而持續放映至翌年的4月22日，共放映223日，創下連續上映同一套電影的最長紀錄，亦同時寫下連續3個月全院滿座的一頁，最終票房收入達938萬港元，並成為1982年香港電影票房外語電影冠軍，轟動全港。片中主題音樂同樣受歡迎，就連香港名作詞人卡龍（葉漢良）亦改編成廣東歌《如在夢中》並由鄭少秋主唱。