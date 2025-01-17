李玟50歲冥誕台灣舉行揭像儀式　姊Nancy認與CoCo前夫斷聯

華語天后李玟（CoCo）去年撒手人寰，今日（17日）是其50歲冥誕，其家屬為她於台灣舉行揭像儀式，為她打造象徵永續CoCo正能量意念的雕像，讓大眾共同緬懷。CoCo化身「永遠的月光愛人」，繼有遺作獲上架外，今日其雕像揭像儀式亦假台北寶山碑林名人區舉行，CoCo的母親及2位姊姊都親臨現場，活動開始不久，李媽媽忍不住思念悲慟落淚，二姊李思林（Nancy）致詞時亦不斷哭泣，感謝現場數百位粉絲到場參與。Nancy哽咽說：「人有2次死亡，一次是肉體死亡、二是被忘記，我相信第2次死亡，不會發生在李玟身上，失去我們最愛的人，真的是悲慟萬分、心如刀割。」並與現場粉絲們一起為年邁母親加油，盼為媽媽打氣。

揭像儀式結束後，二姊Nancy代表家人受訪，表示近期都沒有夢到李玟，但每天都有上香給妹妹，但不會特別去問媽媽有沒有夢到，就擔心老人家會難過、不想講太多，她說：「本來覺得（今出席）不會難過，但還是難過，以為時間可以療傷。」她認為身為家人，能給的就是解決粉絲歌迷們對於CoCo的思念，我希望這是歌迷們懷念她，喜歡有個銅像紀念。

問到有沒有想對妹妹說？Nancy再度落淚哽咽說：「沒想過，50歲她不在了，從沒想過，因為我比她大，總是跟她說要努力活着、二姊肯定比他早走，剛剛50歲想跟她說什麼？我只希望她在，但再沒有機會跟她說生日快樂了」。追問李玟生前夫Bruce這2年有再與李家人聯絡？Nancy僅表示：「很多年沒有聯絡了。」不願再多提對方。

之前在李媽媽的主動提議及兩位姐姐奔相尋覓下，決定在依山傍海、風景優美的金寶山碑林名人區建立紀念雕像公園，並以她當年在奧斯卡上獻唱的《臥虎藏龍》主題曲中文版《月光愛人》為靈感，設立了一尊名為「永遠的月光愛人」唯美雕像。