香港人嗜海鮮的程度可以話係世界級，既有本地魚獲，亦有來自世界各地的種類。冬日水溫寒冷，海鮮正值肥美，用來入饌，鮮味滿瀉。

冬日肥蟹

日本海鮮種類繁多，最受歡迎就是螃蟹。荔枝角日式居酒屋在今個冬日，帶來一系列的蟹料理和鍋物。日式高湯炸松葉蟹肉丸子以蟹肉加山芋、魚肉和雞蛋做丸子，香口鮮味。松葉蟹雜炊是冬日暖心美食，米飯加蟹膏和蔬菜，口感十足。松葉蟹甲羅燒以蟹肉、蟹膏加白味噌烤製，惹味香口。配北海道濃厚雪人牛乳鍋、宮城水芹鍋、鹿兒島豚肉野菜卷和鹿兒島和牛釡飯等，最好不過。

節慶套餐

因應節日聚會，旺角和銅鑼灣有分店的中菜館推出節慶海鮮四人套餐，前菜以麒麟豆腐和陳醋汁海蜇球打開序幕，主菜有油鹽焗香港火燄奄仔蟹、琥珀醉瀨尿蝦，前者蟹香肉鮮，後者選用印尼野生斑馬瀨尿蝦，入口爆膏。魚鮮有油浸野生筍殼魚或清蒸東星斑，緊接有脆皮新鮮崩沙腩或即炸山楂咕嚕肉、煙熏龍井少爺雞半隻 或 五指毛桃雞半隻，最後以亞麻籽活南澳龍蝦多士作結，套餐備有指定餐酒，提升體驗。

沙鍋美饌

來到冬天，最好吃鍋物菜式，保暖又保溫。沙田五星級酒店高級中菜廳推出冬日菜單，就有多款沙鍋菜。沙鍋老菜脯煎焗海黃花魚以老菜脯配蝦米、蒜子和乾葱炒醬汁，和海黃花魚原煲生啫，厚肉又惹味。沙鍋薑油鮑魚煎焗大腸，用本地老薑和四川山胡椒製薑油，微辛香口。烏魚子蟹粉燜柚皮以傳統魚腸燜柚皮演變，用台灣烏魚子代替魚腸，配自家製豬油，分外油潤。其他還有酸菜魚鮮竹卷、酸湯番茄麵筋煮鮮花蛤和梨山汁煎焗老虎蝦等，再加上不同的肉類菜式，更添美味。

高級帝王蟹龍蝦

吃自助餐，大家必先到凍海鮮區。尖東五星級酒店3間餐廳，都提供不少海鮮新菜。都市綠洲全天候餐廳逢星期一至三有全新的龍蝦誘惑4道菜晚餐，包括炭烤加拿大龍蝦伴羊鞍、炭烤加拿大龍蝦伴美國極黑毛豬肉眼扒、龍蝦蟹肉慕斯凍批和龍蝦杧果沙律等菜式，客人還可升級享用法國藍龍蝦。周末的環球佳餚半自助餐則有海鮮拼盤、燒帝王蟹腳和香煎加拿大帶子龍蝦汁意大利飯等菜式。自助餐廳新推升級版的阿拉斯加帝王蟹龍蝦饗宴，特別加入多款龍蝦入饌，當中包括用法國藍龍蝦炮製四川藤椒炒藍龍蝦、西班牙龍蝦海鮮燴飯、鹽燒阿拉斯加蟹腳、龍蝦法式麵包、酥皮龍蝦濃湯、泰式龍蝦柚子沙律、龍蝦鉗沙律等，晚市更有鐵皮燒大虎蝦，午市有蒜香芝士焗蠔。中菜廳的冬日滋補菜式，醬皇花雕生焗虎蝦乾東星斑球吃出雙重鮮味。櫻花蝦金瑤臘味糯米飯，香氣濃郁。餐廳更推出冬季海鮮套餐，客人可加錢升級享用杏汁花膠燉響螺和蠔皇原隻南非鮑魚，各有特色。