鄧紫棋成全國演唱會票房冠軍　賣飛超25億人仔威到盡

歌手鄧紫棋（G.E.M.）多次榮耀登頂，近日有內地專業平台官方公布演唱會票房排名，指2024年演出市場大型營業性演出票房年增超過60%，演唱會票房前十分別是鄧紫棋、五月天、張杰、薛之謙、張學友、林俊傑、蔡依林、周杰倫、鳳凰傳奇、陳奕迅。當中鄧紫棋更是2024演唱會票房年冠，不論男女，直登榜首！

「#鄧紫棋2024演唱會票房年冠#」話題攻佔熱搜，據G.E.M.《I AM GLORIA主題巡演》，其演出動員人數超300萬，創造票房超25億人民幣（下同，約26.57億港元），數字之驚人，直接揮贏國內多位前輩歌手，就連台灣天團五月天亦成其手下敗將。有指，G.E.M.去年已收獲至少5個全國第一名，分別包括2024年華語歌手入場人次第一（300萬以上人次）；華語歌手單年體育場演唱會場次第一（共69場）；華語女歌手主題巡迴入場人數歷史第一（300萬以上）；華語女歌手主題巡迴票房歷史第一（25億以上）及華語女歌手單年演唱會場次史上第一（共75場），實力及號召力獲全國粉絲大力支持。

鄧紫棋工作室亦以勝利者姿態，晒出一系列2024年G.E.M.嘅工作及票房數據等，當中就提到《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，踏足全國31城，舉辦75場演出，至今已舉辦總共82場，2025年就會延續巡唱，衝出中國到全球演出。工作室指G.E.M.不只身心更為成熟，

她一舉創下華語女歌手多項歷史第一，更是首位解鎖中國五大體育場的歌手，每場演出都包含她對音樂的執着和熱愛。

同時，鄧紫棋工作室亦乘勝追擊，今日（17日）其《I AM GLORIA》新加坡站早上開始售票，個唱將於三月舉行。