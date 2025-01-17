0 SUV原型車　純電概念進化

不同概念車有不同命運，有的是為量產而生，有的在概念階段便止步，更有的則會製成原型車展出。像近日亮相的0 SUV原型車，是基於0 Series Space-Hub概念車進一步優化而來，廠方表示將於2026年推出全新量產電動車系列0 Series，將會以此原型車為基礎打造，令人期待！

量產設計 前衞時尚

本田（Honda）新發表的0 SUV中型純電動SUV，雖然不像6座位Space-Hub概念車般配備恍如客廳的對坐式中後排、水平横開式後排車門及未來感十足的數碼化面罩，而是還原基本步，配上傳統2+3座位布局、前鉸式車門，以及相對簡單的數碼化面罩，但保留了大型玻璃天幕頂。由於少了一排座椅，尾部空間變回可觀實用的大尾箱，整合了大U形LED尾燈的電尾門開啟後，還可打開設於尾箱兩側的可收摺式板蓋，變出不一樣的尾箱空間。車廂前部的駕駛艙保留了整合儀錶屏幕、中央觸控屏幕及兩側電子側鏡影像顯示屏的跨A柱全數碼化錶台，配上呈扁長六角形的多功能軚環，設計既前衞又時尚。

智能科技 自動駕駛

原型車還加入多種新技術，體現該系列的「薄、輕、智」的開發理念。不僅採用更輕薄的新開發專用電動車架構，車上更將配備兩大先進的自家研發智能科技，包括搭載最新L3級自動駕駛技術，即系統在特定條件下可自主執行大部分駕駛任務並持續進行監督，駕駛者除可Hands-Off還可Eyes-Off，於出行期間在車上睇片甚至線上開會，當然，駕駛者仍需隨時準備於系統發出提示時接手駕車工作。另車載具自我學習能力的ASIMO OS作業系統，可將自動駕駛/高級駕駛輔助系統（AD/ADAS）和車載資訊娛樂系統等整合管理，實現更安全又輕鬆的新世代數碼化出行體驗。