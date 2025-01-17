黎寬怡即將升呢人妻　公開性感唯美婚紗照

無綫藝人黎寬怡（貓仔）踏入2025年將迎接人生新一頁升呢做人妻，與拍拖近9年圈外男友Sing將舉行婚禮。早前完成豪華過大禮儀式，近日又分享婚紗照，4套婚紗晚裝唯美又性感。

貓仔接受訪問時透露和未婚夫相識經過：「讀書時，同阿Sing因為幫幾位同學仔參加fashion styling比賽拍攝認識，有次我剛剛同前任分手兩天，又傷心又難過，仲要畀班朋友仔『賣甩』咗，就膽粗粗直接約阿Sing陪我睇戲。睇完戲互相分享對前度嘅思念同回憶。最終我哋之間立下了個協定，不如一起陪對方同行，如果等到任何一方嘅前度回頭，我哋嘅約定就告吹。當時，大家都係抱住期待前度嘅回歸，但冇想到前度就等不到，反而遇見到彼此嘅好同真，慢慢地一齊笑、一齊喊、一齊扶持、一齊經歷、一齊成長。」

婚禮當日亦是二人拍拖9周年，日前抽空拍攝婚紗照，她換上兩套婚紗及兩套晚裝，黑色低胸晚裝更大展噴血身材。她大讚未婚夫：「善良、溫柔、對人好細心、富幽默感同親和力、孝順對世界充滿好奇、喜歡學習嘗試、有上進心，思想上成熟，願意為自己嘅夢想和所愛拚搏。我欣賞佢識得享受生活嘅同時，遇上逆境同困難，卻從來唔怠慢。唯一缺點係對食物要求好高，好彩佢煮嘢食好叻，婚後佢會教我煮野食，唔使我餓死。」