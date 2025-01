華語天后李玟(CoCo)今日(17日)冥壽,CoCo二姊李思林(Nancy)在社交平台發布李玟出「新歌」的好消息,這首李玟遺作《下弦月》安排在生日同步上線,Nancy表示:「每年這個時候,我都是第一個跟你說生日快樂的人。下弦月,恩怨盡,情事了,在妹妹50歲冥誕這一天,《下弦月》這首歌將會在00:00,同步各大平台,希望大家依然能感受她留下的溫暖與力量。想她的時候就看看月亮,因為太陽暖人,但是月光愛人。」

雖然李玟於2023年7月離世,但她生前錄了不少尚未推出的歌曲,在她撒手人寰後,這些遺作便逐步曝光,也慰藉了歌迷,像早前慶祝李玟出道30周年推出的遺作《Always On My Mind》經典翻唱專輯,8首經典翻唱曲目,首首經典,當中一首三姊妹合唱的《珍惜今天》(When Will I See You Again),更充滿對家人及粉絲的愛。