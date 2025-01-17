VIVA酒後爆大鑊　Macy：我鍾意咗公司A字頭男藝人

女團VIVA的真人show節目「VIVA Medium Rare House」第七集，同居多日，4位成員多次被分派不同任務，終於可以坐下「把酒談心」，實行要「Let’s get drunk」，邊飲酒邊玩「Truth or Dare」遊戲，最後更連大膽到整蠱經理人。

為了盡快進入氣氛，4女在遊戲前已飲了不少梅酒，期間Macy被要求整蠱經理人，發訊息跟她說自己喜歡了公司中英文名A字頭的男藝人，看看經理人有何反應。Macy裝出一副無奈的表情說：「想我退團都唔係用呢種方式㗎嘛！」訊息發出後，Ada、Carina及VALC均猜經理人會問是否楊天宇（Angus），因為二人之前合作拍攝電影《裡應外合》，節目主理人「枉阿姐」問Macy有否喜歡Angus，不知是否「飲大咗」，Macy竟說：「呢個問題好難答呀，唔可以話有，亦唔可以話冇。」其他成員露出驚訝表情，大笑說：「咁咪即係有囉！呢個仲爆過我哋整蠱經理人喎！佢自爆咗喎，完全冇expect過佢會咁講喎！」

隨後經埋人問：「Andy（黎展峯）？Angus（楊天宇）？」Carina回覆：「希望你唔好嬲我。」4女繼續玩遊戲時，又收到經理人回覆：「唔緊要，最緊要工作還工作，拍拖還拍拖。」女圑頓時尖叫並說：「其實公司真係好好、好開明。」最後決定跟經理人視像：「我哋玩緊大冒險呀。」經理人說：「你哋開心啦，我叫你哋減肥，見到你哋又有零食又有酒，我聽日搬架跑步機上嚟畀你哋，你哋食嘢就要做運動啦，唔好諗住冬天喪食。」女圑裝作聽不到，更向電話舉杯大叫「Cheers」，然後又表示「收唔到」：「bye bye ，bye bye。」認真大膽。

之後輪到VALC打給同公司的歌作黃明德（Dark），然後說：「我啱啱聽到啲勁爆嘅嘢，你唔好同人講呀，我哋隊有一個人對你有少少感覺。」Dark大「吓」一聲問：「你喺邊度聽番嚟？我個心跳得好快喎……咁癲？」三女即時掩嘴爆笑，VALC追問：「咁你估吓係邊個？」Dark口窒窒地說：「A（da）囉……」VALC說了句：「好啦，其實係……。」然後便立即cut線！」任務完成，即拍手大笑，VALC續說：「等我下次見到佢先同佢講。」遊戲結束，是集MVP由Macy奪得。