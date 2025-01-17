郭富城返港即現身電影周年慶　驚喜宣布開拍系列續作

剛完成海外巡演的「舞台王者」郭富城（城城）日前甫返港即現身電影《臨時劫案》周年慶特別場，與導演麥啟光、王頌茵（Kathy仔），與編劇陳偉斌及萬芫澄齊敍舊，更感謝觀眾支持，不少觀眾高呼電影再重映。

席上導演同步宣布開拍《臨》系列作 ，延續「梅藍天」帶給觀眾的快樂。在《臨》中飾演的「梅藍天」角色破格非常，怪相哨牙、跳掣而講規矩又有禮貌的悍匪，與林家棟及任賢齊臨時結盟打劫的兄弟情，笑中有淚。城城表示：「多謝導演編劇賦予我去演一個有血有肉咁有趣嘅角色，我演得好享受！有時都會掛住個角色。」

周年慶特別謝票場，全場門票秒速售罄，導演更與兩位編劇及Kathy仔再次入場，已看了3次的Kathy仔，直言每次看感受都不一樣，編劇阿澄希望可以再多開幾場。

至於主角城城表示非常感動，1年後看到觀眾們熱情依然高漲，他說：「呢個周年慶特別場好有意思，多上幾場同觀眾重溫，都係開心事！」編劇陳偉斌則感謝城城的參與，形容他是一個非常有創造力的演員：「『梅藍天』本身每次出現係為推進劇情，但好記得拍廟街第一日，城城坐喺架校巴食花塔餅，我偷偷地同導演講，佢就係『梅藍天』！好多謝城城創作咗戴假牙嘅『梅藍天』，佢唔單止叫郭富城，仲叫『Amaz城』。」城城連聲「多謝」，同時希望借觀眾掌聲，多謝家棟和小齊說：「佢哋係好好嘅演員，大家嘅火花，配合到『梅藍天』嘅節奏，好似打波咁，有好的對手，令件事有化學作用，多謝家棟、小齊。」

問到《臨時劫案》口碑好好，好多觀眾好喜歡梅藍天角色，導演會否考慮添食，導演說：「係有嘅！因為『梅藍天』呢個人物係應該要延續，不論係前傳或延續，佢仲有好多可能性，值得從呢個人物出發。」城城帶笑扮驚訝說：「『梅藍天』原來未死？」