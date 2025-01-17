善用舊內衣　激發獸性

臨近歲晚，又係時候處理舊衣物，尤其係成日買衫嘅女士，再唔送舊又點樣迎新呢？問題係內衣唔要，捐畀人又唔好意思，當垃圾掉又有啲嘥，可以點做？不如學吓一班四仔脫星如何利用內衣為性生活增添情趣吧！

重燃慾火

老婆開心，老公先有覺好瞓，但老夫老妻，性生活變得愈嚟愈冇趣，有咩解決辦法？由Elegant Angel出品嘅《Horny Hotwife #5》就話畀大家知，舊內衣可以幫到手！影片搵嚟四仔名導Sid Knox執導，仲有Barbie Feels、Bunny Madison、Hyley Winters同Kitana Montana呢4位美乳脫星化身好色人妻，故事講述佢哋因老公對自己嘅性趣大減，內心鬱悶，某個晚上喺收拾舊內衣時，意外翻出當年拍拖時用嚟色誘老公嘅情趣內衣，試着之下，再次燃起對方嘅慾火，一場激烈嘅床戰隨即爆發。

當成玩具

女性內衣唔啱着，就咁掉落垃圾桶，似乎嘥咗啲，有冇諗過當成情趣玩具嚟用？由Addicted 2 Girls製作嘅《Whip Me Into Shape!》，就為大家做咗一次好好嘅示範。影片由Kayley Gunner、Adria Rae、Kendra Sunderland等巨乳脫星參演，故事講述呢班熟女嘅胸圍同臀圍持續增大，成日要換胸圍同底褲，但就會將呢啲內衣當成情趣玩具，胸圍當眼罩，底褲當繩索，並跟另一半大玩拘束遊戲，可謂物盡其用！呢套四仔最大賣點在於有多對激凸巨乳喺鏡頭前盪來盪去，胸奴絕對唔能夠錯過！

始料不及

每逢過時過節，零舍多人想脫單，但約會對象竟然對自己嘅舊內衣感興趣，你會有乜嘢反應？由Porn Mega Load推出嘅《Big Tit Thick MILFs》，講述Nikki Sexx、Joanna Bliss、Lila Lovely呢班單身熟女，希望透過約會App單，點知應約對象一直表現得好冷淡，當以為今鋪又要食白果之際，對方喺熟女屋企見到啲舊內衣，態度即時嚟個一百八十度轉變，何止熱情咁簡單，慾火更急速上升！呢班熟女久旱逢金露，嚟個象徵式拒絕後，好快就反客為主。原來約會對象唔止係內衣控，仲有原味癖，第二回合床戰隨即展開！

碟評

舊內衣竟然變成連場激情肉搏嘅導火線，四仔片廠嘅創意唔到你唔服！其中《Whip Me Into Shape!》將冇用嘅胸圍底褲變成情趣玩具，好有啟發性。至於《Horny Hotwife #5》更有多幕撕爛內衣嘅肉緊場面，旁人睇到都覺得興奮！