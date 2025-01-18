【是日通勝】

農曆十二月十九

甲辰年 丁丑月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、開渠

忌：出行、動土、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、09、38

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

金牛座：判斷力弱，做事要小心，以免招致金錢損失。

雙子座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

巨蟹座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

獅子座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

處女座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

天秤座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

天蠍座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

人馬座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

山羊座：相約另一半共度周末，內心會有種幸福感。

水瓶座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力下降。

雙魚座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）蛇 人緣差

鼠：煩惱不請自來，幸獲伴侶開解和支持。

牛：事業運上升，求職轉工易有滿意結果。

虎：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

兔：受外力干擾，花掉冤枉錢，後悔不已。

龍：願為工作付出努力，心想事成不是夢！

蛇：是日沖煞，不要戴有色眼鏡去看別人。

馬：財運差，理財宜審慎，提防詐騙陷阱。

羊：受傷機會高，今天不宜前往兇險地方。

猴：相信自己能力，事業上易取得好成績。

雞：運勢不錯，有望逃離令你不適的地方。

狗：財運低迷，遺失貴重物品的機會甚高。

豬：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

月亮星座如何影響人的健康？

月亮星座在占星學中，對一個人的健康狀況有着潛在影響。每個月亮星座都揭示了特定的情感需求和生活模式，這些因素都可能影響身體的健康。

首先，月亮星座影響情感需求和安全感的來源，而情感和心理狀態直接關係到身體健康。例如，月亮在巨蟹座的人需要穩定和安全的家庭環境，如果這些需求得不到滿足，可能會導致情感上的焦慮和壓力，進而影響消化系統，因為巨蟹座與胃和消化有關。

其次，月亮星座還影響我們的習慣和生活方式，這些因素直接影響健康。月亮在處女座的人通常對健康和日常生活細節非常重視，可能會有較為嚴格的飲食和運動習慣，這有助於維持身體健康。相反，月亮在人馬座的人熱愛自由，可能會忽視健康習慣，導致健康問題的增加，如體重過重和過度疲勞。

月亮星座也影響我們應對壓力的方式，這些因素對健康至關重要。月亮在天蠍座的人情感反應強烈，這些情感壓力可能會轉化為身體上的疾病，如生殖系統和排泄系統的問題。

此外，月亮星座還影響我們在面對疾病時的態度和行動。一個月亮在金牛座的人可能會在面對健康問題時會尋求實際和有效的方法來解決健康問題。而月亮在雙魚座的人則可能會傾向於情感上的支持和靈性上的療愈，但有時也可能忽視了實際的醫療需求。