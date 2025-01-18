容祖兒爆愛妻小秘密　古巨基重提洋葱故事珍惜眼前人

內地綜藝節目《聲生不息‧大灣區季》第五集主題為「港樂最佳拍檔」，常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭，還有飛行嘉賓泳兒及周柏豪，主持陣容則為何炅及方力申。為配合主題，將以「跨隊合作排位賽」形式進行，祖兒及小春率領的女子及男子隊成員，將透過「配對」方法進行一對一合作演唱，還有汪明荃驚喜現身講粵劇，曝光她與老公羅家英於1988年首度合作《穆桂英大破洪州》的珍貴畫面。

《愛得太遲》是古巨基於2006年的經典作，是香港樂壇史上第二首歌曲獲得香港四大電子傳媒的「年度最佳金曲獎」；為了帶給樂迷新鮮感，基仔與泳兒在《聲生》中獻唱了重新編曲的版本，他唱畢後更感性地在台上分享歌曲創作背後的洋葱。原來《愛》的創作靈感自他身邊朋友的真實經歷：「我朋友準備了母親節禮物送給媽媽，然後媽媽告訴他：『我很累呀，我先去洗個澡，再來接這個禮物。』然後（他媽媽）去了洗澡，很長時間都沒有出來，最終他們破門，然後看到他媽媽已經倒在地上，後來送到醫院去，那個晚上沒有了。」

雖然事隔多年，但基仔重提朋友當日的經歷時還是要強忍悲痛，更一度說不下去，在後台的祖兒抹淚的同時，不忘激動分享基仔「愛妻小秘密」，祖兒說：「所以他每次上台表演之前，都要拉他老婆的手一下，那怕一天有三次上台的機會，每一次上台他都要：我老婆呢？我老婆呢？」配合鏡頭播出基仔在後台深情緊抱太太的畫面，畫面溫馨，亦盡顯基仔如何把握每個機會「珍惜眼前人」。

而搞笑擔當的祖兒，她被要求形容李克勤與黃子弘凡的分別時，竟將「老」字衝口而出，而方力申在旁提水打救。另外，薛凱琪（Fiona）與周柏豪的互動相當搶焦。識於微時的兩人，被何炅要求互相稱讚時，周柏豪竟一邊說一邊口吃，場面搞笑：「還是很可愛，很甜…甜…甜美的一個女生，再加上成熟，還有有智…智…智慧的」；原來周柏豪之所以口窒窒並非因為心虛，而是因為普通話不靈光，引爆全場笑聲。而被讚到天上有地下冇的Fiona開心大笑至幾乎下巴跌落地，又激動地拍打周柏豪，場面一度失控，她幾經辛苦才收拾心情大讚周柏豪回禮：「你本身皮膚很好，本身已經帥，雙眼皮也厚，對於工作很認真，就會覺得很踏實，非常有魅力！」