黃婧靈波神地位被狙擊　王晶愛女晒爆乳泳裝對撼

曾效力無綫8年，上年宣布正式離開並主力發展KOL事業、導演王晶愛女王海榛（前名王子涵），早前到富國島旅遊，她日前網晒旅遊照，發文跟粉絲分享心情，寫道：「又解鎖一個新城市富國島，雖然一嚟到就三魂唔見七魄，以為自己唔見咗個袋，由出門口去到機場到飛到富國島，每一個地方都喺度諗幾時唔見嘅呢？」面對這種情況，一般人在正常都會心急如焚、左摷右搵，但海榛卻有別於一般人，她笑言要感謝宇宙給她力量，令她可以冷靜地處理，坊間有云一句「唔見咗嘢唔好搵，佢自然就會走返出嚟」，結早第二朝便發現那曾消失的袋子，相當搞笑。她續説：「宇宙都有最好嘅安排，感恩感恩！」

與此同時，她又晒出火辣泳裝照，見她谷爆豐滿上圍，拋出「深水炸彈」身材有料，隨時可撼動新一代咪神「波波」黃婧靈的地位，巧合地黃婧靈同日又晒出新相，不過就並非泳衣相，而是網晒在酒店拍攝的靚相，留言：「幾時都咁鍾意海，個人習慣嚟講，愈近海，人就愈放鬆、愈平靜，所以揀咗間無敵咁爆靚嘅海景酒店Staycation，望住海景，聽住海風，無雜念，已經係人生一大樂事，夫復何求。」相中，穿上貼身長袖衫的波波與身後的大海合照，平靜的海面與其澎湃身材相呼應，有粉絲形容這是「胸」湧澎湃的海景，雖然是貼身衫包到上頸，但巨胸身段表露無遺，似乎王海榛要越級挑戰仍有些難度。