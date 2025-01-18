歲次乙巳（蛇年）特別郵票 為新春佳節增添喜慶

【特約報道】香港郵政以「歲次乙巳（蛇年）」為題，於1月5日（星期日）發行賀歲生肖郵票、「十二生肖金銀郵票小型張─飛龍靈蛇」、蛇年聯合紀念套摺及相關集郵品，為新春佳節增添喜慶。

為迎接乙巳蛇年的來臨，香港郵政將發行賀歲生肖郵票第五輯的第二套。一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品均展示不同形態的蛇，蛇身配以傳統的賀年元素，加上淡金色的植物點綴和喜慶的色彩背景，展現靈蛇賀歲的歡騰氣氛。十元郵票小型張和五十元鐳射剪紙郵票小型張分別以竹和牡丹作為背景，並以祥雲和如意鎖圖案作為蛇身的裝飾，寓意吉祥如意，歲歲平安。五十元郵票小型張上的剪紙圖案更以精湛的鐳射技術切割，刻劃出細緻的蛇剪影，珍貴雅致，是迎接蛇年的最佳收藏品。

香港郵政亦會同步發行以「飛龍靈蛇」為題的十二生肖金銀郵票小型張，這是賀歲生肖金銀郵票系列第三輯的第一款，嵌有「歲次甲辰（龍年）」郵票及「歲次乙巳（蛇年）」郵票，面值各五十元。郵票上的飛龍與靈蛇分別以銀箔和22K金箔燙壓而成，並附有黃金成色證明書。蛇身更以壓印技術製成，栩栩如生，動感十足。

想一次過欣賞中港澳三地的蛇年生肖郵票？就絕對不能錯過由中國郵政、香港郵政和澳門郵電共同發行的蛇年聯合紀念套摺，內附三地郵政機關共同發行的生肖郵票小全張，展現三地同根同源、共融共通的文化血脈。

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